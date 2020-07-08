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Beşiktaş ile Kasımpaşa 34. maça çıkıyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 08.07.2020 10:06 | Son Güncelleme

Beşiktaş ile Kasımpaşa, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 34. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş ile Kasımpaşa 34. maça çıkıyor

İki takım arasında geride kalan 33 maçın 22'sini Beşiktaş kazandı, 7 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı.

Siyah-beyazlıların 71 golüne, lacivert-beyazlılar 35 golle cevap verdi.

Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maç, 3-2 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ EVİNDEKİ SON 3 MAÇI KAZANDI

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile evinde yaptığı son 3 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Siyah beyazlı takım, rakibini Vodafone Park'ta geçen sezon 3-2, 2017-2018 sezonunda 2-1, 2016-2017 sezonunda da 4-1 mağlup etti.

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