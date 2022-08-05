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Beşiktaş ile Kayserispor 53. randevuda

05.08.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki takım arasında geride kalan lig maçlarında Beşiktaş 31, Kayserispor 12 galibiyet aldı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş ile Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 53. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 52 maçta Beşiktaş 31, Kayserispor 12 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş rakibine 89 gol atarken, kalesinde 56 gol gördü.

Rakibini geçen sezon İstanbul'da 4-2 mağlup eden siyah-beyazlı takım, deplasmandaki karşılaşmayı da 3-2 kazanmıştı.

İki takım 2021-2022'de Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde de karşı karşıya gelirken, Yukatel Kayserispor, İstanbu'daki karşılaşmayı 2-1 kazanarak yarı finale yükselmişti.

- İstanbul'daki maçlar

Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 26 lig maçından 21'ini kazandı, 3 karşılaşma berabere bitti. Kayserispor deplasmanda 2 kez galip gelebildi.

Kayserispor, İstanbul'da Beşiktaş'ı ilk kez 2009-2010 sezonunda 1-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, rakibini deplasmanda son olarak 2011-2012 sezonunda yendi. 15 Ekim 2011'de İstanbul'da oynanan karşılaşmada Kayserispor, Beşiktaş'a 2-0 üstünlük kurmayı başardı.

Beşiktaş, 2011'deki yenilginin ardından rakibiyle İstanbul'da oynadığı 9 maçta 8 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Rakibine bu 9 karşılaşmada 26 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 8 gol gördü.

Bu arada İstanbul'daki 26 lig maçında Beşiktaş 60, Kayserispor ise 20 gol attı.

- En farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti.

Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.

Bu arada, Beşiktaş'ın 2010-2011 ve geçen sezon İstanbul'da 4-2'lik skorlarla kazandığı maçlar, taraflar arasındaki en gollü karşılaşmalar oldu.

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