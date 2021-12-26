Beşiktaş ile Konyaspor 41. maça çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 41. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, geride kalan 40 karşılaşmanın 23'ünü kazandı, 12'sinde berabere kaldı, 5'ini yitirdi.

Lig müsabakalarında Beşiktaş'ın 80 golüne, Konyaspor 37 golle karşılık verdi.

Geçen sezon oynanan ilk maçı İttifak Holding Konyaspor 4-1 kazanırken, Beşiktaş evindeki maçtan 1-0 galibiyetle ayrılmıştı.

- Beşiktaş son 19 maçın 9'unu kazandı

Beşiktaş, galibiyet sayısında genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son 19 maçın 9'unda mağlup etti.

Söz konusu karşılaşmalarda rakibiyle 7 kez berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 3 defa sahadan mağlup ayrıldı.

Bu arada iki takım arasındaki 40 lig maçının 15'inde Konyaspor, 4'ünde ise Beşiktaş gol atmayı başaramadı.

- Konya'daki maçlar

Taraflar arasında ligde Konya'da yapılan 20 maçtan 7'sini Beşiktaş kazanırken, 10 müsabaka berabere sonuçlandı. Konyaspor ise bunların sadece 3'ünde rakibine üstünlük kurabildi.

Konya'da Beşiktaş 31, ev sahibi ekip ise 25 gol attı.

- Beşiktaş'tan tarihi fark

Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı.

Beşiktaş karşısında 4 galibiyetini tek farklı skorlarla elde eden Konyaspor, geçen sezonun ilk yarısında rakibine 4-1 üstünlük kurarak en farklı galibiyetine imza attı.

