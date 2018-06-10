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Beşiktaş, İlhan Mansız ile görüşüyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 10.06.2018 16:29 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yapacak ismin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Siyah-Beyazlılar'ın bu görev için, efsane futbolcusu İlhan Mansız'la görüştüğü öğrenildi.

Beşiktaş, İlhan Mansız ile görüşüyor

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken yönetimin bir yandan da yardımcı teknik adam arayışları devam ediyor. Gündeme gelen son isim İlhan Mansız...

Başkan Fikret Orman'ın "Hocanın yanına bir yardımcı antrenör almayı düşünüyoruz" açıklamasının ardından Yusuf Şimşek ile temas kuran yönetimin, Güneş'in olumsuz geri dönüşünün ardından rotasını değiştirdiği öğrenildi.

İspanya'nın Diaro Sport gazetesinin, Beşiktaşlı eski futbolcu Guti Hernandez'in Beşiktaş'ta yardımcı teknik direktör olacağını iddia etmesinin ardından gözler, İspanyol futbol adamına çevrildi.

Şenol Güneş'in yardımcılığı için konuşulan bir diğer isim de, efsane golcü İlhan Mansız... Yönetim, Beşiktaş formasını iki farklı dönemde giyen ve kulüp tarihinde unutulmaz bir yeri olan İlhan Mansız ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Bütün görüşmelerin ardından tecrübeli teknik adamın yardımcısı ile kararını açıklaması bekleniyor. (BeIN SPORTS)

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Beşiktaş ilhan mansız

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