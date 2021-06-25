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Beşiktaş ilk transferini bitirdi! Elayis Tavşan...

25.06.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağ ve sol kanatta oynayabilen 20 yaşındaki futbolcu Elayis Tavşan için Beşiktaş, 1.5 milyon Euro ödeyecek. Elayis Tavşan da gelecek hafta İstanbul'a gelip, sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş ilk transferini bitirdi! Elayis Tavşan...

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları ile tamamlanan sezonun ardından Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın da sözleşme yeniledi ve sıra transfere geldi. Sabah'ın haberine göre, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bonservisi Hollanda'nın NEC Nijmegen takımında olan Türk asıllı oyuncu Elayis Tavşan'ın transferini bitirdi.

39 MAÇTA 11 GOL, 8 ASİST

Siyah-beyazlılar, 20 yaşındaki oyuncu için kulübüyle 1.5 milyon Euro'luk bonservis bedelinde anlaştı. Gelecek hafta içinde İstanbul'a gelecek olan Eleyis Tavşan resmi sözleşmeye imza atacak. 2. Lig ekibi Telstar'da kiralık olarak forma giydikten sonra 2020- 21'de Sparta Rotterdam'dan 200 bin Euro bonservis bedeliyle NEC'e transfer olan 20 yaşındaki sağ açık, geçen sezon 39 maçta 11 gol, 8 asistlik katkı sağladı. 1.83 boyundaki futbolcu sağ ve sol kanatta oynayabiliyor.

ELAYİS TAVŞAN KİMDİR?

Nisan 2001'de Hollanda'nın Rotterdam şehrinde dünyaya gelen Elayis Tavşan baba tarafından Surinam, anne tarafından ise Türk asıllı. Futbola Sparta Rotterdam alt yapısında başlayan genç futbolcu, geçen sezon NEC Nijmegen'e transfer oldu. Tavşan, 10 kez Hollanda U16, 10 kez Hollanda U17 ve 6 kez de Hollanda U18 Milli takım formalarını giymişti. Halen de Hollanda U19 Milli takım kadrosunda yer almaktadır. Elayis'in Türkiye adına oynaması için de TFF tarafından çalışma yürütülüyor.

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transfer Beşiktaş Futbol Kulübü
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