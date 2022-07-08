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Beşiktaş'ın 1 senedir istediği yıldız oyuncuyu Galatasaray 1 saatte bitirdi! Transfer çalımları başladı...

08.07.2022 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın uzun zamandır ısrarla istediği ancak transferi konusunda bir türlü ikna edemediği Sassuolo'lu Kaan Ayhan konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Milli futbolcunun menajeri Ersin Akan'ın, Nef Stadyumu'nda bulunduğuna dair bir paylaşım yapması Galatasaray camiasını heyecanlandırdı.

Beşiktaş'ın 1 senedir istediği yıldız oyuncuyu Galatasaray 1 saatte bitirdi! Transfer çalımları başladı...
Kaan Ayhan

Kaan Ayhan

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Sassuolo
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Galatasaray 'ın geçen sezondan bu yana transferi için yoğun uğraş verdiği Kaan Ayhan'da flaş gelişme... Stoper, sağ bek ve ön libero mevkiilerinde oynayan, adeta bir 'joker' olan milli futbolcu için tüm şartlar zorlanırken, yıldız oyuncunun menajeri Ersin Akan bugün Nef Stadyumu'ndaydı.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ YAPILDI

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Akan'ın, Nef Stadyumu'nda bulunması transfer görüşmelerinin yapıldığını kanıtlarken, pazarlıklarda da aşama katedildiği şeklinde yorumlandı.

Ersin Akan'ın, Nef Stadyumu'nda bulunduğunu kendi sosyal medya hesabından duyurması da dikkat çekti.

Bilindiği üzere 27 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor 'un da ciddi bir ilgisi bulunuyor.

İşte o paylaşım:

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Anahtar Kelimeler:
Kaan Ayhan beşiktaş galatasaray
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