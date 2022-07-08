Beşiktaş'ın 1 senedir istediği yıldız oyuncuyu Galatasaray 1 saatte bitirdi! Transfer çalımları başladı...

Galatasaray 'ın geçen sezondan bu yana transferi için yoğun uğraş verdiği Kaan Ayhan'da flaş gelişme... Stoper, sağ bek ve ön libero mevkiilerinde oynayan, adeta bir 'joker' olan milli futbolcu için tüm şartlar zorlanırken, yıldız oyuncunun menajeri Ersin Akan bugün Nef Stadyumu'ndaydı.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ YAPILDI

Akan'ın, Nef Stadyumu'nda bulunması transfer görüşmelerinin yapıldığını kanıtlarken, pazarlıklarda da aşama katedildiği şeklinde yorumlandı.

Ersin Akan'ın, Nef Stadyumu'nda bulunduğunu kendi sosyal medya hesabından duyurması da dikkat çekti.

Bilindiği üzere 27 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor 'un da ciddi bir ilgisi bulunuyor.

İşte o paylaşım:



