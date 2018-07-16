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Beşiktaş'ın Aleksander Golovin'i elinden kaçırdığı ortaya çıktı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 16.07.2018 09:52 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın, Rusya formasıyla Dünya Kupası'nda yıldızı parlayan Aleksander Golovin'i elinden kaçırdığı ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın Aleksander Golovin'i elinden kaçırdığı ortaya çıktı!

Jose Mourinho'nun M.United'a götürmek istediği Rus Milli Takımı'nın yıldızı Aleksandar Golovin, eski scout şefi Gökhan Keskin tarafından Beşiktaş'a önerilmişti.

Fakat yönnetici Albayrak o dönemde 20 yaşındaki oyuncu için, "Riske girmemeliyiz. Yaşı çok genç. Zaten Rusya'dan çıkan oyuncular Avrupa'da başarılı olamıyor" diyerek transfere sıcak bakmamıştı.

(Fanatik)

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Beşiktaş Aleksander Golovin

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ya ne saçma düşünce elinden kaçırdığı ortaya çıktı şu kafamızı önümüze çevirsek artık geçmişle hayal kurmayı ne kadar çok seviyoruz ya gidenin arkasından ağlamayı ne kadar çok seviyoruz gomez gitti geldi fernandes geliyor ndiyaye geliyor dünya bu futbolcularla dönmüyor demi yani tamamen hayal kuruyoruz
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