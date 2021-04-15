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Beşiktaş'ın Artem Dovbyk'a ilgisi sürüyor

15.04.2021 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'da Dnipro-1 takımında forma giyen 23 yaşındaki santrfor Artem Dovbyk'a Beşiktaş dışında Belçika'dan da talipler olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ın Artem Dovbyk'a ilgisi sürüyor

Beşiktaş'ın Ukrayna'nın Dnipro-1 takımında forma giyen 23 yaşındaki forvet Artem Dovbyk'a ilgisi sürüyor.

Ukrayna basını, 23 yaşındaki forveti Türkiye'den takip eden en ciddi kulübün Beşiktaş olduğunu yazarken, ülkenin önde gelen iki kulübü Dinamo Kiev ile Shakhtar Donetsk'in de devrede olduğunu belirtti.

Dnipro-1 takımıyla 2023'e kadar sözleşmesi devam eden Artem Dovbyk ise geleceği konusunda acele etmiyor. Ukrayna kulübü ise Artem Dovbyk'u öncelikli olarak elinde tutmayı planlarken, bu süreçte herhangi bir cazip teklif gelirse değerlendirilecek.

ARTEM DOVBYK KİMDİR?

Bu sezon tüm kulvarlarda 23 maçta 9 gol atan ve 1 asist yapan Artem Dovbyk, son iki sezonda 54 maçta 2 gol kaydetti. Kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 1.89 boyundaki Artem Dovbyk, 2020'de Midtjylland takımından Dnipro-1'e transfer olmuştu.

(FUTBOL ARENA)


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Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü
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