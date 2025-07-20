Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu! İşte kartal'ın yolu...

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek adına 3 ön eleme oynayacak Beşiktaş 2. eleme turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'le eşleşti. Siyah-beyazlılar bu turda ilk maçı evinde, ikinci maçı deplasmanda oynayarak üst tura çıkmaya çalışacak.
Beşiktaş’ın Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Shakhtar Donets'i elemesi halinde 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte rakipler…
Panathinaikos - Rangers eşleşmesinin mağlubu
Servette - Viktoria Plzen eşleşmesinin mağlubu
Brann - Salzburg eşleşmesinin mağlubu
Sheriff - Utrech eşleşmesinin galibi
Lugano - CFR Cluj eşleşmesinin galibi
Celje - AEK Larnaca eşleşmesinin galibi
Wolfsberger
Fredrikstad
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e elenmesi halinde ise Konferans Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri şöyle...
DAC Dunajska Streda
Rakow Czestochowa
Rosenborg
Viking
Aris Thessaloniki
Ararat-Armenia
AEK Larnaca
Austria Wien
Vaduz
Hibernian
Dundee United
BK Hacken
Larne
Paide Linnameeskond
Brondby
F91 Dudelange
Silkeborg
Lausanne Sport
Puskas Academia
Partizani Tirana
CS Universitatea Craiova
Beitar Jerusalem
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