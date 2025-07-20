Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu! İşte kartal'ın yolu...

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek adına 3 ön eleme oynayacak Beşiktaş 2. eleme turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'le eşleşti. Siyah-beyazlılar bu turda ilk maçı evinde, ikinci maçı deplasmanda oynayarak üst tura çıkmaya çalışacak.

Beşiktaş’ın Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Shakhtar Donets'i elemesi halinde 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte rakipler…

ELEMESİ HALİNDE MUHTEMEL RAKİPLER!

Panathinaikos - Rangers eşleşmesinin mağlubu

Servette - Viktoria Plzen eşleşmesinin mağlubu

Brann - Salzburg eşleşmesinin mağlubu

Sheriff - Utrech eşleşmesinin galibi

Lugano - CFR Cluj eşleşmesinin galibi

Celje - AEK Larnaca eşleşmesinin galibi

Wolfsberger

Fredrikstad

ELENMESİ HALİNDE MUHTEMEL RAKİPLER

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e elenmesi halinde ise Konferans Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri şöyle...

DAC Dunajska Streda

Rakow Czestochowa

Rosenborg

Viking

Aris Thessaloniki

Ararat-Armenia

AEK Larnaca

Austria Wien

Vaduz

󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Hibernian

Dundee United

BK Hacken

Larne

Paide Linnameeskond

Brondby

F91 Dudelange

Silkeborg

Lausanne Sport

Puskas Academia

Partizani Tirana

CS Universitatea Craiova

Beitar Jerusalem