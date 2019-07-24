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Beşiktaş'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.07.2019 10:05 | Son Güncelleme

Yeni sezon hazırlıklarını sürdürmek üzere Avusturya'ya gidecek olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. 4 Ağustos'a kadar Avusturya'da kalacak olan Beşiktaş, 4 hazırlık maçı yapacak.

Beşiktaş'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre teknik direktör Abdullah Avcı, bugün Avusturya'ya gidecek siyah-beyazlı takımın kamp kadrosuna şu oyuncuları dahil etti:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Doğukan Özkan, Gökhan Gönül, Kerem Kalafat, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Enzo Roco, Nicolas Mirin, Gary Medel, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Dorukhan Toköz, Erdem Seçgin, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Ricardo Quaresma, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Orkan Çınar, Oğuzhan Akgün, Burak Yılmaz,
Güven Yalçın, Umut Nayir.

Yeni sezon hazırlıklarını 4 Ağustos'a kadar Avusturya'da gerçekleştirecek siyah-beyazlı ekip, burada 4 hazırlık maçı oynayacak.

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