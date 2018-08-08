SPOR

Beşiktaş'ın efsane ismi hayatını kaybetti

BASKETBOL HABERLERİ  | 08.08.2018 16:22 | Son Güncelleme

Beşiktaş camiasını yasa boğan ölüm... Beşiktaş Basketbol Takımı'nın efsane kaptanı, eski milli basketbolcu Battal Durusel vefat etti. Beşiktaş Kulübü, Battal Durusel için başsağlığı mesajı yayınladı.

Beşiktaş'ın efsane ismi hayatını kaybetti

Beşiktaş Basketbol Takımı'nın efsane kaptanı, eski milli basketbolcu Battal Durusel vefat etti. Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinden yer alan Battal Durusel'in başsağlığı ile ilgili açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Erkek Basketbol Takımımızın efsane kaptanlarından eski milli basketbolcumuz Battal Durusel’in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Battal Durusel, Erkek Basketbol Takımımızın 1974-75 sezonunda kazandığı ilk şampiyonlukta pay sahibi olmuş ve basketbolu bıraktıktan sonra Kulübümüzde uzun süre genel menajer olarak görev almıştı. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

BATTAL DURUSEL KİMDİR?
Battal Durusel, 1968-69 Türkiye Basketbol Ligi sezonundan itibaren Beşiktaş forması altında mücadele etmeye başlamıştır. Beşiktaş erkek basketbolunun altın çağını yaşadığı dönemde, kaptan Ateş Çubukçu, Fehmi Sadıkoğlu, Abdullah İnce, Tom Davis, Hurşit Baytok, Osman Kerimol, Ahmet Kurt ve Erman Kunter gibi basketbolcularla birlikte takımın önemli isimlerinden birisi olmuştur. 1970-71 sezonunu Altınordu'da geçirmiş, ardından bir sezon sonra tekrar Beşiktaş'a dönmüştür.

1977-78 sezonuna kadar aralıksız olarak Beşiktaş forması giydikten sonra, Taçspor'a transfer olmuş ve iki sezon sonra Beşiktaş'a 1980-81 sezonunda dönmüştür. İki sezon daha Beşiktaş formasını giymiştir. Beşiktaş'ın lig tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazandığı, 1974-75 sezonunda takımda yer almış ve efsane kadronun bir parçası olmuştur. Battal Durusel, 1970'lerde Türkiye millî basketbol takımının 1971 Avrupa Basketbol Şampiyonası, 1973 Avrupa Basketbol Şampiyonası ve 1975 Avrupa Basketbol Şampiyonası kadrolarında yer alarak millî formayı da giymiştir.

PARTNERDikkatli izleyin... Bu gösterinin sırrı sizi şoke edecek!Dikkatli izleyin... Bu gösterinin sırrı sizi şoke edecek!
Tai Jack Webster, Zach Auguste ve Jaka Klobucar, Galatasaray'daTai Jack Webster, Zach Auguste ve Jaka Klobucar, Galatasaray'da
Basketbol antrenörü Merih Çakıroğlu hayatını kaybettiBasketbol antrenörü Merih Çakıroğlu hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Battal Durusel

En Çok Okunan Haberler

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Fenerbahçe'deki Ayew gerçeği ortaya çıktı

Fenerbahçe'deki Ayew gerçeği ortaya çıktı

Dünya şampiyonu atlet Nicholas Bett hayatını kaybetti

Dünya şampiyonu atlet Nicholas Bett hayatını kaybetti

Fenerbahçe forması giyen James Nunnally, Minnesota Timberwolves ile anlaştı

Fenerbahçe forması giyen James Nunnally, Minnesota Timberwolves ile anlaştı

Spor spikeri Ercan Taner beIN SPORTS'a transfer oldu

Spor spikeri Ercan Taner beIN SPORTS'a transfer oldu

Takım
O
Av
P
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beşiktaş'ın efsane ismi hayatını kaybetti

Beşiktaş'ın efsane ismi hayatını kaybetti

Tai Jack Webster, Zach Auguste ve Jaka Klobucar, Galatasaray'da

Tai Jack Webster, Zach Auguste ve Jaka Klobucar, Galatasaray'da

Basketbol antrenörü Merih Çakıroğlu hayatını kaybetti

Basketbol antrenörü Merih Çakıroğlu hayatını kaybetti

İnegöl Belediyespor Basketbol Takımı ligden çekilme kararı aldı

İnegöl Belediyespor Basketbol Takımı ligden çekilme kararı aldı

Trabzonspor Basketbol Kulübü ligden çekiliyor

Trabzonspor Basketbol Kulübü ligden çekiliyor

Shane Larkin, Anadolu Efes'te

Shane Larkin, Anadolu Efes'te

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.