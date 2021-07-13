Beşiktaş'ın eşine rastlanmaz efsane başarısı! O yıllardaki başarıda da Sergen Yalçın'ın parmağı varmış

1989-1990, 1990-1991 sezonlarının şampiyonu Beşiktaş; iki sezon üst üste şampiyon olma başarısıyla yetinmemiş ve 1991-1992 sezonunda namağlup şampiyon olarak çıtayı ulaşılması zor bir seviyeye yükseltmişti. Beşiktaş Süper Lig'de namağlup şampiyonluk yaşayan tek takım konumunda. Beşiktaş tarihinde ilk kez üç sezon arka arkaya şampiyonluğa ulaşmıştı. 1991-1992 sezonundaki üçüncü şampiyonluğun namağlup olması da adeta pastanın üzerine çilek olmuştu.

EFSANE BAŞKAN SÜLEYMAN SEBA

2014 yılında aramızdan ayrılan Seba, 16 yıl Beşiktaş başkanlığı yapmıştı. Onun döneminde Beşiktaş 5 Lig şampiyonluğu yaşadı. Seba bu başarılarıyla adını Beşiktaş efsaneleri arasına yazdırdı. Beşiktaş'ın namağlup şampiyonluğunda ve üst üste üç şampiyonluğunda başkanlık koltuğunda o vardı.

EFSANE ŞAMPİYONUN EFSANE KADROSU

Süper Lig'de fırtınalar estiren Beşiktaş'ın 91-92 sezonunda kadrosunda şu anda efsane olarak anılan bir çok oyuncu bulunuyordu. Metin Tekin, Ali Gültiken, Feyyaz Uçar, Rıza Çalımbay ve Mehmet Özdilek gibi oyunculardan kurulu takım başarıdan başarıya koşuyordu. Beşiktaş'ın kadrosunda sadece 2 yabancı oyuncu bulunuyordu. Biri o dönem Beşiktaş'ın kalesini koruyan Jarosław Bako, diğeri orta sahada görev alan Adam Zejer'di. Beşiktaş'ın o dönemki teknik direktörlüğünü İngiliz Gordon Milne yapıyordu. Beşiktaş'ın şu anki teknik direktörü Sergen Yalçın da Beşiktaş'ın kadrosunda bulunuyordu.

METİN, ALİ, FEYYAZ DURDURULAMIYOR

Beşiktaş'ın efsane üçlüsü Metin, Ali ve Feyyaz da 91-92 sezonunda takımda yer alıyorlardı. Attıkları goller ve yaptıkları asistlerle Beşiktaş'ı zirveye taşıyorlardı. Feyyaz Uçar attığı 16 golle Beşiktaş'ın en golcü oyuncusu olmuştu. Ali Gültiken 5 ve Metin Tekin ise 7 golle takımın gol yükünü sırtlanmışlardı. O dönem 12 gol atan Şifo Mehmet de bu üçlünün yükünü hafifletmişti.

BİR YILDIZ DOĞUYOR

Sergen Yalçın, 91-92 sezonunda Beşiktaş A takıma alınmıştı. O dönem henüz 19 yaşında olan genç oyuncu, daha sonra kendisine Beşiktaş'ın efsaneleri arasında yer bulacaktı. Takıma alındığı ilk sezonda 15 maçta 2 gol atan genç Sergen, Beşiktaş camiasına umut veriyordu. 2013-2014 sezonunda Gaziantepspor'da teknik direktörlük kariyerine başlayan Sergen Yalçın, 29 Ocak 2020 yılında Beşiktaş'ın başına getirildi. 2020-2021 yılında Beşiktaş'ı şampiyonluğa ulaştıran Sergen, hem futbolcu hem de teknik direktör olarak Beşiktaş ile şampiyonluk yaşamış oldu.



