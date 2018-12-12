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Beşiktaş'ın forvet gündeminde Burak Yılmaz, Niasse ve Facundo Ferreyra var

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 12.12.2018 16:24 | Son Güncelleme

Kadrosuna forvet katmayı planlayan Beşiktaş'ın gündeminde, Galatasaray'ın da ilgilendiği isimler var. Beşiktaş'ın ara transfer dönemi için önceliğini Burak Yılmaz'a verdiği, Burak Yılmaz'dan olumsuz bir sonuç alması halinde Oumar Niasse ve Facundo Ferreyra ile temasa geçeceği iddia edildi.

Beşiktaş'ın forvet gündeminde Burak Yılmaz, Niasse ve Facundo Ferreyra var

Ara transfer dönemi Beşiktaş'ta oldukça hareketli geçecek gibi duruyor. Yönetimin özellikle ön libero mevkinde sorun yaşadığı için öncelikle burayı çözmeyi düşündüğü ve adaylar ile görüşme yapıldığı belirtildi.

GÖKHAN İNLER SÜRPRİZİ

Tolgay Arslan'ın kadro dışı bırakılması, Oğuzhan Özyakup'un formsuzluğu, Atiba'nın yaşlı olması nedeniyle bu bölge için arayışa giren siyah-beyazlıların eski futbolcuları Gökhan İnler ve Güney Amerikalı bir futbolcu için temasa geçtiği ifade edildi. Başakşehir'in tecrübeli ismi Gökhan İnler için nabız yoklayan yönetimin, eski oyuncularını profesyonelliği ve fiziki durumunun iyi olması nedeniyle tekrar takıma kazandırmak istiyor. Beşiktaşlı taraftarların da kıymet verdiği İnler için Başakşehir yönetimi; kadro yapısı gereği sürekli ilk 11'e giremediği için ayrılmasına sıcak bakıyor. Siyah-Beyazlı yönetim bir yandan da menajerler vasıtasıyla güney amerikalı bir ön liberonun peşinde. İsmi açıklanmayan Güney Amerikalı futbolcu için Ocak ayı bekleniyor.

Öte yandan Gökhan Gönül'ün sık sık sakatlanması nedeniyle Beşiktaş'ın sağ bek bölgesi için de kesin transfer yapacağı ve bu ismin de netleştiği ifade edilirken merakla beklenen forvet transferi için ise adaylar belli.

Asistanaliz.com'un edindiği özel haberlere göre Beşiktaş'ın ocak ayındaki transfer dönemi için listesine ulaşıldı. Beşiktaş'ın listesinde yer alan forvet oyuncularıyla Galatasaray'ın da yakın zamanda ilgilenmesi, transfer yarışının kızışmasını sağlayabilir.

İLK SIRADA BURAK YILMAZ

Trabzonspor'da kadro dışı kalan ve kulübüne ihtar çeken Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a gelmeyi çok istediği Şenol Güneş'in de bu ismi her defasında övdüğü takımında görmek istediği belirtildi. Bu transferin gerçekleşmesi içinse önemli noktalar var. Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Burak Yılmaz'ın transfer edilmesi için bonservisinin bedava olması gerekiyor. Öte yandan futbolcuya da maksimum 2 milyon Euro yıllık maaş teklif etmeye hazırlanan siyah beyazlılar bu transferden umduğunu bulamazsa gözünü Everton'da oynayan Oumar Niasse'ye çevirecek.

OLMAZSA NIASSE

Türk kulüpleri için hemen her transfer döneminde adı geçen ve yakın zamanda Galatasaray'ın Everton'la masaya oturduğu iddia edilen Niasse için nabız yoklanacak. 28 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak kadroya katılmaya çalışılacağı ifade edildi.

SON TERCİH FERREYRA

Niasse'den de aradığını bulamazsa Beşiktaş'ın rotası bu sefer Facundo Ferreyra'ya çevrilecek. 27 yaşındaki yıldız ismin Niasse'nin plasesi olduğu Şenol Güneş'in de golcü ismi kadrosunda görmek istediği dile getirildi. Galatasaray'ın da Facundo Ferreyra ile ilgilendiği iddia edilmişti.

(DHA)

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