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Beşiktaş'ın Hatayspor için ekstra Kovid test talebi kabul edilmedi

01.05.2021 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın Hatayspor maçı öncesinde ekstra Kovid test talebi TFF tarafından kabul görmedi.

Beşiktaş'ın Hatayspor için ekstra Kovid test talebi kabul edilmedi

Beşiktaş Kulübü, Hatayspor'un maçtan önce koronavirüs testinden geçmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu. Ancak TFF, Beşiktaş'ın talebini kabul etmedi.

Konuyla ilgili olarak siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maç öncesinde 01.05.2021 tarihinde yapmış olduğumuz Atakaş Hatayspor' a hızlandırılmış PCR testi uygulanması talebimiz, TFF Sağlık Kurulunca kabul görmemiştir." denildi.

Hatayspor'da kısa bir süre önce teknik direktör Ömer Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Hatayspor
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Beşiktaş ağlayarak şampiyon olma yolunda emin adımlarla ilerliyor, ağlak kuşlar...
ulan ne çirkef takım oldunuz çok düşünüyorsanız kendi futbolcularınizi test ettirin
EYYAM, ALGI YÖNETİMİ, KELAYNAK SPOR KLÜBÜ

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