Beşiktaş'ın ilk hedefini Andre-Pierre Gignac

Yeni sezonda forvet hattına kalitesi tartışılmaz bir ismi dahil etmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmalarına hız verildi.

Yılın bombası

1 / 6 32 yaşındaki Fransız yıldız’la görüşmelere başlayan Kartal, bonservisi elinde olan futbolcuyu Kartal yapmak için çalışmalarını hızlandırdı.

2 / 6 Meksika ekibi Tigres’la olan 3 yıllık macerasını tamamlayan Andre-Pierre Gignac, Kara Kartal’ın radarına girmişti.

3 / 6 Forvet hattındaki 3 isim; Alvaro Negredo, Vagner Love ve Mustafa Pektemek’i gönderip bu bölgeyi yeni isimlerle güçlendirmek için harekete geçen Kara Kartal, Fransız yıldızla menajeri aracılığıyla görüşmelere başlamıştı.

4 / 6 Bonservisi elinde bulunması sebebiyle gelen teklifler konusunda aceleci davranmayan 32 yaşındaki futbolcunun, kısa bir tatilin ardından gelen önerileri değerlendirmeye alacağı kaydedildi.

5 / 6 Tigres formasıyla 3 sezonda 144 maça çıkıp rakip fileleri 80 kez havalandıran tecrübeli futbolcu, hücum hattındaki etkili görüntüsüyle göz kamaştırıyor.