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Beşiktaş'ın ilk hedefini Andre-Pierre Gignac

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 14.06.2018 09:24 | Son Güncelleme

Beşiktaş, listesindeki forvet adaylarının maliyetinin yüksek olması sebebiyle ilk hedefini Andre-Pierre Gignac olarak belirledi.

Yeni sezonda forvet hattına kalitesi tartışılmaz bir ismi dahil etmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmalarına hız verildi.

Yılın bombası

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32 yaşındaki Fransız yıldız’la görüşmelere başlayan Kartal, bonservisi elinde olan futbolcuyu Kartal yapmak için çalışmalarını hızlandırdı.

32 yaşındaki Fransız yıldız’la görüşmelere başlayan Kartal, bonservisi elinde olan futbolcuyu Kartal yapmak için çalışmalarını hızlandırdı.
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Meksika ekibi Tigres’la olan 3 yıllık macerasını tamamlayan Andre-Pierre Gignac, Kara Kartal’ın radarına girmişti.

Meksika ekibi Tigres’la olan 3 yıllık macerasını tamamlayan Andre-Pierre Gignac, Kara Kartal’ın radarına girmişti.
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Forvet hattındaki 3 isim; Alvaro Negredo, Vagner Love ve Mustafa Pektemek’i gönderip bu bölgeyi yeni isimlerle güçlendirmek için harekete geçen Kara Kartal, Fransız yıldızla menajeri aracılığıyla görüşmelere başlamıştı.

Forvet hattındaki 3 isim; Alvaro Negredo, Vagner Love ve Mustafa Pektemek’i gönderip bu bölgeyi yeni isimlerle güçlendirmek için harekete geçen Kara Kartal, Fransız yıldızla menajeri aracılığıyla görüşmelere başlamıştı.
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Bonservisi elinde bulunması sebebiyle gelen teklifler konusunda aceleci davranmayan 32 yaşındaki futbolcunun, kısa bir tatilin ardından gelen önerileri değerlendirmeye alacağı kaydedildi.

Bonservisi elinde bulunması sebebiyle gelen teklifler konusunda aceleci davranmayan 32 yaşındaki futbolcunun, kısa bir tatilin ardından gelen önerileri değerlendirmeye alacağı kaydedildi.
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Tigres formasıyla 3 sezonda 144 maça çıkıp rakip fileleri 80 kez havalandıran tecrübeli futbolcu, hücum hattındaki etkili görüntüsüyle göz kamaştırıyor.

Tigres formasıyla 3 sezonda 144 maça çıkıp rakip fileleri 80 kez havalandıran tecrübeli futbolcu, hücum hattındaki etkili görüntüsüyle göz kamaştırıyor.
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Deneyimli ismin bonservisinin elinde bulunması Beşiktaş’ın iştahını kabartırken bu futbolcuyla ilgili olarak ay sonuna kadar bir gelişme olması bekleniyor. (FANATİK)

Deneyimli ismin bonservisinin elinde bulunması Beşiktaş’ın iştahını kabartırken bu futbolcuyla ilgili olarak ay sonuna kadar bir gelişme olması bekleniyor. (FANATİK)
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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş andre pierre gignac Spor Toto Süper Lig

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