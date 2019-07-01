Beşiktaş'ın ilk transferi Tyler Boyd! Bu hafta imza atıyor

Beşiktaş’ta transferde son dakika... Sezonu 8 Temmuz’da Riva’da açacak olan siyah-beyazlılarda, yönetim yeni transferleri ilk kampa yetiştirmeye çalışıyor. Özellikle Almanya ve Hollanda’da gelecek vadeden genç gurbetçi yıldızları takibe alan yöneticiler, bu konuda ince eleyip sık dokuyor. Kartal’ın diğer hedefi ise Tlyer Boyd ve Shinji Kagawa.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Ankaragücü’nde geçiren Tyler Boyd için Vitoria Guimaraes’le görüşen yönetim, bu transferi 1 milyon Euro’ya bitirmeyi planlıyor. Boyd’la her konuda anlaşmaya varan yöneticiler, Portekiz kulübüyle de el sıkışmak üzere. ABD’li futbolcunun bu hafta resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

KAGAWA'DA SON PÜRÜZLER

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Beşiktaş forması altında geçiren Japon yıldız Shinji Kagawa konusunda da Beşiktaş’ın girişimleri sürüyor. Abdullah Avcı’nın kadroda görmek istediği Kagawa için yönetim, geçtiğimiz hafta oyuncuyla gerekli görüşmeleri yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Japonya seyahatine eşlik eden yönetici Hüseyin Yücel, burada Kagawa’yla ilgili temaslarda bulundu. İtalya ve İngiltere’den de bazı kulüplerle görüşen Japon yıldız, siyah-beyazlılara son kararını iletecek.