Beşiktaş'ın istediği Michael Lang, Mönchengladbach

Ülkesi İsviçre ile Rusya'da Dünya Kupası'nda yer alan Michael Lang, İsviçre kulübü Basel ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.
Borussia ile 4 yıllık sözleşme imzalayan 27 yaşındaki futbolcu sağ bek ve sağ açık pozisyonlarında görev alıyor. Geçen sezon İsviçre Süper Ligi'nde 34 mücadelede forma giyen Lang, takımına 5 gol, 6 asistlik katkı sağladı.
Yeni transferin imzası sonrası açıklama yapan Mönchengladbach Spor Direktörü Max Eberl, "Michael Lang, pozisyonunun iyi bir oyuncusu ve uluslararası bir tecrübeye sahip. Onu takıma kattığımız için çok mutuluyuz. Dünya Kupası'nda ona iyi şanslar diliyoruz" dedi.
2015 yılında Grasshoppers'tan Basel'e transfer olan Lang, 2015-2016 ve 2016-2017'de sezonlarında lig şampiyonluğu yaşadı.
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