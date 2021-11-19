Beşiktaş'ın kadrosu açıklandı! 4 eksi birden

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, Michy Batshuayi, Fabrice N'Sakala, Salih Uçan, Gökhan Töre'nin kafilede olmadığı belirtildi.
İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu:
Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Georges-Kevin N'Koudou, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Güven Yalçın, Umut Meraş, Alex Teixeira
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