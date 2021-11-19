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Beşiktaş'ın kadrosu açıklandı! 4 eksi birden

19.11.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ın kadrosu açıklandı! 4 eksi birden
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, Michy Batshuayi, Fabrice N'Sakala, Salih Uçan, Gökhan Töre'nin kafilede olmadığı belirtildi.

İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Georges-Kevin N'Koudou, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Güven Yalçın, Umut Meraş, Alex Teixeira

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Alanyaspor
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