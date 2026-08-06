Beşiktaş'ın kalesinde Alexander Nübel fırtınası! 13'te 13

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Hradec Kralove'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü 80. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti.

SEMİH KILIÇSOY'DAN KRİTİK GOL

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Beşiktaş, 3. ön eleme turu ilk maçında Hradec Kralove'ye konuk oldu. Zorlu mücadelede siyah-beyazlılar, Semih Kılıçsoy'un 80. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın 71. dakikasında Kassoum Ouattara'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Beşiktaş, zor anlar yaşasa da karşılaşmadan galip ayrılmayı bildi.

NÜBEL KALESİNİ GOLE KAPATTI

Beşiktaş'ın yeni kalecisi Alexander Nübel, Avrupa kupalarındaki performansıyla dikkat çekiyor. Alman file bekçisi, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk üç Avrupa Ligi ön eleme maçında kalesine gelen 13 isabetli şutun tamamını kurtardı.

Nübel'in bu süreçteki performansı:

İsabetli şut: 13

Kurtarış: 13

Yenilen gol: 0

Nübel, Beşiktaş formasıyla Avrupa Ligi ön eleme turlarında henüz kalesinde gol görmedi.

ITALIANO İLE 3'TE 3

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano yönetiminde Avrupa'da yoluna kayıpsız devam ediyor.

İtalyan teknik adamın yönetiminde siyah-beyazlıların performansı şöyle:

3 maç

3 galibiyet

4 atılan gol

0 yenilen gol

Midtjylland elendi

Hradec Kralove deplasmanında galibiyet

GÖZLER İNÖNÜ'DEKİ RÖVANŞTA

Hradec Kralove karşısında deplasmandan 1-0'lık avantajla dönen Beşiktaş, tur için önemli bir adım attı. Siyah-beyazlılar, rövanş karşılaşmasında rakibini İnönü'de konuk edecek.

Beşiktaş, kendi sahasında turu geçerek UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükselmeyi ve Avrupa macerasını sürdürmeyi hedefliyor.