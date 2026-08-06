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Beşiktaş'ın kalesinde Alexander Nübel fırtınası! 13'te 13

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Hradec Kralove'yi Semih Kılıçsoy'un 80. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Maça damgasını vuran isim ise yeni transfer kaleci Alexander Nübel oldu.

Beşiktaş'ın kalesinde Alexander Nübel fırtınası! 13'te 13
Burak Kavuncu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Hradec Kralove'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü 80. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti.

SEMİH KILIÇSOY'DAN KRİTİK GOL

Beşiktaş ın kalesinde Alexander Nübel fırtınası! 13 te 13 1

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Beşiktaş, 3. ön eleme turu ilk maçında Hradec Kralove'ye konuk oldu. Zorlu mücadelede siyah-beyazlılar, Semih Kılıçsoy'un 80. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın 71. dakikasında Kassoum Ouattara'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Beşiktaş, zor anlar yaşasa da karşılaşmadan galip ayrılmayı bildi.

NÜBEL KALESİNİ GOLE KAPATTI

Beşiktaş ın kalesinde Alexander Nübel fırtınası! 13 te 13 2

Beşiktaş'ın yeni kalecisi Alexander Nübel, Avrupa kupalarındaki performansıyla dikkat çekiyor. Alman file bekçisi, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk üç Avrupa Ligi ön eleme maçında kalesine gelen 13 isabetli şutun tamamını kurtardı.

Nübel'in bu süreçteki performansı:

İsabetli şut: 13
Kurtarış: 13
Yenilen gol: 0

Nübel, Beşiktaş formasıyla Avrupa Ligi ön eleme turlarında henüz kalesinde gol görmedi.

ITALIANO İLE 3'TE 3

Beşiktaş ın kalesinde Alexander Nübel fırtınası! 13 te 13 3

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano yönetiminde Avrupa'da yoluna kayıpsız devam ediyor.

İtalyan teknik adamın yönetiminde siyah-beyazlıların performansı şöyle:

3 maç
3 galibiyet
4 atılan gol
0 yenilen gol
Midtjylland elendi
Hradec Kralove deplasmanında galibiyet

GÖZLER İNÖNÜ'DEKİ RÖVANŞTA

Beşiktaş ın kalesinde Alexander Nübel fırtınası! 13 te 13 4

Hradec Kralove karşısında deplasmandan 1-0'lık avantajla dönen Beşiktaş, tur için önemli bir adım attı. Siyah-beyazlılar, rövanş karşılaşmasında rakibini İnönü'de konuk edecek.

Beşiktaş, kendi sahasında turu geçerek UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükselmeyi ve Avrupa macerasını sürdürmeyi hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hradec Kralove - Beşiktaş maçı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 12 yorum
GÖRENDE LIVERPOOL, JUVE, A. MADRID ILE OYNADI ZANNEDER.
@talat_yelbuz az sabırlı ol buraları halletmeden onlarla oynayamazsın inşallah onlarada sıra gelir çalışmaya oynamaya devam
@talat_yelbuz ne fesatlanıyorsun onu anlamıyorum
ersin den kurtulduk ya çok şükür Allaha adam gibi kaleci aldık
Bu sene ya bjk, yada FB şampiyon olur. GS 4. olur diyorum.
ne kadar komiksin yaa
@merhametfoltuk o sana göre ya fedarasyon? Onu ne yapacağıız? onlarda gs yada ts diyor
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