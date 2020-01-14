Beşiktaş'ın kupa maçı kadrosu açıklandı

Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında yarın saat 18.30'da deplasmanda TFF 1'inci Lig ekiplerinden B.B.Erzurumspor ile karşılaşacak. Beşiktaş'ın bu maçtaki kadrosu açıklandı.
Teknik direktör Abdullah Avcı tarafından 19 futbolcunun dahil edildiği kadro şöyle:
Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Mohamed Elneny, Georges N'Koudou, Necip Uysal, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.
(DHA)
Barcelona'dan inanılmaz gelir
Galatasaray'da ayrılık!
Mehmet Ekici'den müjdeli haber
Merih Demiral'ın sakatlığı sonrası şok paylaşım
Ağaoğlu başarıya inanıyor
Yunus Akgün için karar verildi
Fenerbahçe'nin istediği ismi açıkladı
Mehmet Akyüz, Adana Demirspor’da
Merih Demiral'dan flaş sakatlık açıklaması
Furkan Çil, Altınordu'da
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yanıt
Beşiktaş'ta sakatlık şoku
Ara transferde bir bomba daha patladı
Beşiktaş yıldız ismi kaptı
Okuyucu Yorumları 0 yorum