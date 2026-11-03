Amedspor Başkanı Nahit Eren, Galatasaray maçı için tahminini açıkladı!

Amedspor Başkanı Nahit Eren, Galatasaray karşılaşması öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mücadelenin nasıl geçeceğine dair öngörüsünü paylaşan Eren, Mauro Icardi iddialarına da açıklık getirdi.

"BOL GOLLÜ BİR KARŞILAŞMA OLACAK"

HT Spor'a konuşan Amedspor Başkanı Nahit Eren, Galatasaray maçının üç ihtimale de açık olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bol gollü bir karşılaşma olacak. Amedspor'un kazanmasını istiyorum tabii ki ama 3 neticeye de açık bir maç. Gollü bir karşılaşma olacağı belli. Gollerin de yakın olacağını düşünüyorum. Seyir zevki güzel bir karşılaşma, umarım Amedspor oradan 3 puanla ayrılır."

"GALATASARAY'IN GÜCÜNÜN FARKINDAYIZ"

Galatasaray'ın son yıllardaki başarısına vurgu yapan Eren, Amedspor'un da kendisine güvendiğini dile getirdi.

"Galatasaray'ın gücünün farkındayız, son 4 yılın şampiyon takımı ile oynayacağız. Biz de kendimize güveniyoruz. Şuna eminim, çok zevkli bir maç olacaktır. Ligin en çok gol atan iki takımı, iki takım da açık oynuyor. Güzel futbol oynayan bir kulübüz ama Galatasaray'ın gücünün de farkındayız. İzleyenlerin güzel bir maç izleyeceğinden eminim. Her sonuca açık bir maç gibi duruyor."

MAURO ICARDI İDDİALARINA YANIT

Nahit Eren, adı Amedspor ile anılan Galatasaraylı eski golcü Mauro Icardi hakkında da konuştu. Arjantinli yıldızla ilgili iddialara açıklık getiren Eren, "Mauro Icardi çok konuşuldu. Nereden çıktı bilmiyorum ama bir temasımız olmadı." ifadelerini kullandı.