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Amedspor Başkanı Nahit Eren, Galatasaray maçı için tahminini açıkladı!

Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmayı değerlendiren Amedspor Başkanı Nahit Eren, iki takımın da hücum gücüne dikkat çekti. Eren'in maçın skoruna ilişkin sözleri ve Mauro Icardi hakkında yaptığı açıklama gündem oldu.

Amedspor Başkanı Nahit Eren, Galatasaray maçı için tahminini açıkladı!
Burak Kavuncu

Amedspor Başkanı Nahit Eren, Galatasaray karşılaşması öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mücadelenin nasıl geçeceğine dair öngörüsünü paylaşan Eren, Mauro Icardi iddialarına da açıklık getirdi.

"BOL GOLLÜ BİR KARŞILAŞMA OLACAK"

Amedspor Başkanı Nahit Eren, Galatasaray maçı için tahminini açıkladı! 1

HT Spor'a konuşan Amedspor Başkanı Nahit Eren, Galatasaray maçının üç ihtimale de açık olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bol gollü bir karşılaşma olacak. Amedspor'un kazanmasını istiyorum tabii ki ama 3 neticeye de açık bir maç. Gollü bir karşılaşma olacağı belli. Gollerin de yakın olacağını düşünüyorum. Seyir zevki güzel bir karşılaşma, umarım Amedspor oradan 3 puanla ayrılır."

"GALATASARAY'IN GÜCÜNÜN FARKINDAYIZ"

Amedspor Başkanı Nahit Eren, Galatasaray maçı için tahminini açıkladı! 2

Galatasaray'ın son yıllardaki başarısına vurgu yapan Eren, Amedspor'un da kendisine güvendiğini dile getirdi.

"Galatasaray'ın gücünün farkındayız, son 4 yılın şampiyon takımı ile oynayacağız. Biz de kendimize güveniyoruz. Şuna eminim, çok zevkli bir maç olacaktır. Ligin en çok gol atan iki takımı, iki takım da açık oynuyor. Güzel futbol oynayan bir kulübüz ama Galatasaray'ın gücünün de farkındayız. İzleyenlerin güzel bir maç izleyeceğinden eminim. Her sonuca açık bir maç gibi duruyor."

MAURO ICARDI İDDİALARINA YANIT

Amedspor Başkanı Nahit Eren, Galatasaray maçı için tahminini açıkladı! 3

Nahit Eren, adı Amedspor ile anılan Galatasaraylı eski golcü Mauro Icardi hakkında da konuştu. Arjantinli yıldızla ilgili iddialara açıklık getiren Eren, "Mauro Icardi çok konuşuldu. Nereden çıktı bilmiyorum ama bir temasımız olmadı." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi amedspor galatasaray
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