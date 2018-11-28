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Beşiktaş'ın Sarpsborg maçı kadrosuna Pepe ve Quaresma dahil edilmedi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.11.2018 10:29 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 5.haftasında deplasmanda oynayacağı Sarpsborg maçının kadrosu açıklandı. Sakatlığı süren Pepe kadroda yer almazken, Quaresma da Norveç'e götürülmeyecek isimler arasında yer aldı.

Beşiktaş'ın Sarpsborg maçı kadrosuna Pepe ve Quaresma dahil edilmedi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I grubu beşinci maçında yarın deplasmanda Sarpsborg 08 ile karşılaşacak.

Sarpsborg Stadı'nda oynanacak ve saat 23.00'te başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Harald Lechner yönetecek. Maçta Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch yaparken, Alexander Harkam ve Julian Weinberger ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Andreas Staudinger olacak.

Beşiktaş, bugün saat 11:30'da özel uçakla Oslo'ya gidecek ve son çalışmasını maçın oynanacağı statta TSİ 21:30'da yapacak. Antrenman öncesi TSİ 21.00'de teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.

Beşiktaş'ın Norveç ekibiyle oynayacağı maçın kadrosuna Pepe ve Quaresma dahil edilmedi.

Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği Sarpsborg maçı kadrosunda yer alan 19 futbolcu şöyle;

"Tolga Zengin, Loris Karius, Utku Yuvakuran, Adriano Correia, Necip Uysal, Domagoj Vida, Caner Erkin, Fatih Aksoy, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Erdem Seçgin, Jeremain Lens, Mustafa Pektemek, Cyle Larin, Vagner Love, Erdoğan Kaya, Oğuzhan Akgün, Rıdvan Yılmaz"

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Beşiktaş sarpsborg pepe ricardo quaresma UEFA Avrupa Ligi

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