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Beşiktaş'ın uçağı rötar yaptı

25.02.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor maçı için saat 17.00'de kalkacak uçakla bu kente gidecek Beşiktaş'ın uçağı rötar yaptı.

Beşiktaş'ın uçağı rötar yaptı

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın uçağı rötar yaptı.

Karşılaşma için saat 17.00'de kalkacak uçakla kente gidecek siyah-beyazlıların uçağı Sivas'taki olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Beşiktaş, Sivasspor ile cumartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

6 EKSİK VAR

Beşiktaş'ın Sivas kadrosunda Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Miralem Pjanic, Mehmet Topal, Kevin N'Koudou, Oğuzhan Özyakup yer almıyor.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş'tan konuyla ilgili açıklama geldi. Siyah-beyazlıların açıklaması şu şekilde:

"Takımımız Sivas'taki olumsuz hava muhalefetinden dolayı uçuşu ileri bir saate almıştır. Takımımız şimdilik Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklemeye devam etmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Sivasspor
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