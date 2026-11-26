Samsunspor karşılaşmasının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a ikinci sarı kartını göstererek kırmızı kartla oyundan ihraç eden hakem Ali Şansalan hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Şansalan'ın verdiği karar nedeniyle pişmanlık duyduğu öne sürüldü.

'ALİ ŞANSALAN PİŞMAN' İDDİASI

Gazeteci Gökhan Dinç, Ali Şansalan'ın Okan Buruk'a gösterdiği ikinci sarı kartla ilgili yakın çevresine yaptığı öne sürülen açıklamayı paylaştı.

Dinç, konuyla ilgili, "Doğrulatmaya muhtaç olan bir bilgi paylaşıyorum: Ali Şansalan yakın çevresine 'Keşke o ikinci sarı kartı gösterme konusunda bu kadar aceleci davranmasaydım' demiş" ifadelerini kullandı.

İPTAL İHTİMALİ...

Gökhan Dinç, Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesinde Okan Buruk'un kırmızı kartının iptal edilmesi ihtimaline ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

TFF yetkilileriyle görüştüğünü belirten Dinç, Buruk'un cezasının kaldırılmasının mümkün görülmediğini aktardı. Erteleme seçeneğinin de gündemde olmadığını ifade eden gazeteci, Galatasaray'ın konuya ilişkin kapsamlı bir hazırlık yaptığını söyledi.

Dinç, sürece dair, "TFF yetkilileriyle konuştum. Okan Buruk'un cezasının iptalinin imkansız olduğunu düşünüyorlar. Hatta ertelemenin de mümkün olmadığını düşünüyor. Ancak Galatasaray kulübü iyi hazırlık yapmış. Sevk bekleniyor. Ondan sonra savunma yazılacak" dedi.