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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Partizan oldu!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 16.08.2018 23:25 | Son Güncelleme

Beşiktaş'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Partizan, Nordsjaelland'ı rövanşta da 3-2 yenerek adını play-off turuna yazdırdı ve Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Partizan oldu!

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek Beşiktaş'ın rakibi belirlendi.

Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 2-1 yendiği Danimarka ekibi Nordsjaelland'ı rövanşta da 3-2 mağlup eden Sırbistan'ın Partizan takımı, Beşiktaş'ın play-off turundaki rakibi oldu.

Beşiktaş ile Partizan arasındaki Avrupa Ligi play-off turu karşılaşmaları, 23 ve 30 Ağustos'ta oynanacak.

Turu geçen taraf, Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş partizan FC Nordsjaelland UEFA Avrupa Ligi

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