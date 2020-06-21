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Beşiktaş'ın Ümraniyespor'a kiraladığı Ajdin Hasic'ten müthiş gol

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 21.06.2020 18:29 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Ümraniyespor'a kiraladığı Kosovalı sağ kanat oyuncusu Ajdin Hasic, Karagümrük ağlarını harika bir golle sarstı.

Beşiktaş'ın Ümraniyespor'a kiraladığı Ajdin Hasic'ten müthiş gol

Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer edilen 18 yaşındaki Kosovalı oyuncu Ajdin Hasic, harika bir gole imza attı. Sezon başında Ümraniyespor'a kiralanan genç oyuncu ilk kez golle buluştu. Dakikalar 40'ı gösterirken ceza sahası dışında topla buluşan Hasic, sol ayağı ile etkili bir vuruş yaptı ve akıllardan zor kazınacak bir gole imza attı. 18 yaşındaki oyuncu ilk golünü kaydetti.

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