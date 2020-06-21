Beşiktaş'ın Ümraniyespor'a kiraladığı Ajdin Hasic'ten müthiş gol

Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer edilen 18 yaşındaki Kosovalı oyuncu Ajdin Hasic, harika bir gole imza attı. Sezon başında Ümraniyespor'a kiralanan genç oyuncu ilk kez golle buluştu. Dakikalar 40'ı gösterirken ceza sahası dışında topla buluşan Hasic, sol ayağı ile etkili bir vuruş yaptı ve akıllardan zor kazınacak bir gole imza attı. 18 yaşındaki oyuncu ilk golünü kaydetti.
Galatasaray'dan Max Kruse bombası!
Caner Erkin ile yollar ayrılıyor
Mustafa Akülke hayatını kaybetti
Kartal dış sahada daha etkili
Trabzonspor'a G.Saray derbisi öncesi şok
Serie A'nın ilk maçında kazanan çıkmadı
F.Bahçe'den G.Saray'a transfer çalımı
F.Bahçe'de yıldız isim kardo dışı
Erol Bulut paylaşımındaki Fatih Terim gerçeği ortaya çıktı
F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım!
Trabzonspor zirveyi geri istiyor
Gözler Abdurrahman Al Ameri’de
Bürki'nin sözleşmesi uzatıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum