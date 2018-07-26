Beşiktaş'ın yeni transferi Enzo Roco İstanbul'da

BeIN Sports'un son dakika haberine göre; Beşiktaş aradığı stoperi Meksika'da bulmuştu. Cruz Azul forması giyen 25 yaşındaki Şilili stoper Enzo Roco ile her konuda anlaşma sağlandığı kaydedilmişti. gece saatlerinde 25 yaşındaki savunmacıyı taşıyan uçak, İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Türk Hava Yolları'nın Madrid aktarmalı uçağıyla Atatürk Havalimanı'na gelen 25 yaşındaki savunma oyuncusunu, siyah-beyazlı idareciler karşıladı.

Roco, daha sonra Beşiktaşlı idarecilerle havalimanından ayrıldı.

Enzo Roco'nun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

ENZO ROCO KİMDİR?

Futbola Universidad Catolica'da başlayan Enzo Roco, İspanya'da 2014-2015'te Elche ve 2015-2016'da Espanyol'da kiralık olarak forma giydi. 2016'da Cruz Azul'a transfer olan futbolcu son 2 yılını burada geçirdi.

25 yaşındaki stoper, 18 kez Şili Milli Takımı forması giydi.

