Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo’yu anlattı ve anlaşma detaylarını paylaştı!

Radio Area Deportiva’nın Spor Koordinatörü Ekvadorlu gazeteci Gustavo Villacreses, Beşiktaş’ın, Independiente del Valle’den kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo’nun yeteneklerini İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı.

"HIZLI VE ÖZELLİKLE SOL KANATTA ÇOK ETKİLİ"

Keny Arroyo’nun bireysel yeteneklerinden bahseden Villacreses, "Hızlı bir oyuncu. Her iki kanatta da oynayabiliyor. Ama özellikle sol kanatta çok etkili. Orta sahada da oynayabiliyor. Kanatlardan ceza sahasına çapraz koşularla tehlikeli ataklar yapıyor. Hücum oyuncularıyla da iyi iletişim kurabilen bir futbolcu. Golcü değil ama gol de atıyor" ifadelerini kullandı.

"BAŞLANGIÇTA UYUM SAĞLAMASI BİRAZ ZOR OLABİLİR"

Gustavo Villacreses, Arroyo’nun siyah-beyazlı takımda düzenli forma giyeceğine inandığını ancak bir uyum sürecinin gerektiğini dile getirdi. Ekvadorlu gazeteci, "Saha dışında da çok sağlıklı bir oyuncu. Independiente’de karakteri nedeniyle oyuncu grubu tarafından çok seviliyor. Ayrıca Independiente’de futbol oynarken bir yandan onların ders çalışmalarını da sağlıyorlardı. Başlangıçta uyum sağlaması biraz zor olabilir ama iyi iş çıkaracak" şeklinde konuştu.

Villacreses, 18 yaşındaki futbolcuyu özellikleri açısından Manchester City’li Phil Foden’a benzettiğini de sözlerine ekledi.

"BEŞİKTAŞ ONU BÜYÜK BONSERVİS BEDELLERİNE SATABİLİR"

Ekvadorlu gazeteci, ilerleyen yıllarda Keny Arroyo’nun siyah-beyazlı kulübe yüksek kazanç getirebilecek bir oyuncu olduğunu vurguladı. Villacreses, "Beşiktaş onu önümüzdeki yıllarda büyük bonservis bedellerine satabilir. Sadece yavaş yavaş onu desteklemeleri lazım. Ama Beşiktaş’ın da yapması gereken işler var. Anlaşma gereği Independiente, oyuncunun haklarının yüzde 50’sini hala elinde tutuyor" cümlelerine yer verdi.