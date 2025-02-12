SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo’yu anlattı ve anlaşma detaylarını paylaştı!

Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo’yu anlattı ve anlaşma detaylarını paylaştı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.02.2025 15:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekvadorlu gazeteci Gustavo Villacreses, Beşiktaş’ın yeni transferi Keny Arroyo’nun özellikle sol kanatta etkili olduğunu ve gol atmayı da sevdiğini söyledi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo’yu anlattı ve anlaşma detaylarını paylaştı!
Keny Arroyo

Keny Arroyo

EKV Ekvador
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Radio Area Deportiva’nın Spor Koordinatörü Ekvadorlu gazeteci Gustavo Villacreses, Beşiktaş’ın, Independiente del Valle’den kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo’nun yeteneklerini İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı.

"HIZLI VE ÖZELLİKLE SOL KANATTA ÇOK ETKİLİ"

GjgTkNkXwAAQAy_

Keny Arroyo’nun bireysel yeteneklerinden bahseden Villacreses, "Hızlı bir oyuncu. Her iki kanatta da oynayabiliyor. Ama özellikle sol kanatta çok etkili. Orta sahada da oynayabiliyor. Kanatlardan ceza sahasına çapraz koşularla tehlikeli ataklar yapıyor. Hücum oyuncularıyla da iyi iletişim kurabilen bir futbolcu. Golcü değil ama gol de atıyor" ifadelerini kullandı.

"BAŞLANGIÇTA UYUM SAĞLAMASI BİRAZ ZOR OLABİLİR"

GjgTmpcXAAERR8e

Gustavo Villacreses, Arroyo’nun siyah-beyazlı takımda düzenli forma giyeceğine inandığını ancak bir uyum sürecinin gerektiğini dile getirdi. Ekvadorlu gazeteci, "Saha dışında da çok sağlıklı bir oyuncu. Independiente’de karakteri nedeniyle oyuncu grubu tarafından çok seviliyor. Ayrıca Independiente’de futbol oynarken bir yandan onların ders çalışmalarını da sağlıyorlardı. Başlangıçta uyum sağlaması biraz zor olabilir ama iyi iş çıkaracak" şeklinde konuştu.

Villacreses, 18 yaşındaki futbolcuyu özellikleri açısından Manchester City’li Phil Foden’a benzettiğini de sözlerine ekledi.

"BEŞİKTAŞ ONU BÜYÜK BONSERVİS BEDELLERİNE SATABİLİR"

GjgTphMWcAAFSrx

Ekvadorlu gazeteci, ilerleyen yıllarda Keny Arroyo’nun siyah-beyazlı kulübe yüksek kazanç getirebilecek bir oyuncu olduğunu vurguladı. Villacreses, "Beşiktaş onu önümüzdeki yıllarda büyük bonservis bedellerine satabilir. Sadece yavaş yavaş onu desteklemeleri lazım. Ama Beşiktaş’ın da yapması gereken işler var. Anlaşma gereği Independiente, oyuncunun haklarının yüzde 50’sini hala elinde tutuyor" cümlelerine yer verdi.

Canlı Skor

Anahtar Kelimeler:
beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da görüş mesafesi düştü, uçaklar inemedi

İstanbul'da görüş mesafesi düştü, uçaklar inemedi

Sauna, hamam, sinema salonu ve dahası! Zuhal Topal'ın lüks villası olay

Sauna, hamam, sinema salonu ve dahası! Zuhal Topal'ın lüks villası olay

Jose Mourinho'yu basın toplantısında kızdıran soru! Icardi'ye şaşırtacak cinsten cevap verdi...

Jose Mourinho'yu basın toplantısında kızdıran soru! Icardi'ye şaşırtacak cinsten cevap verdi...

Anderson Talisca, Türkiye'ye gelir gelmez gizlice oraya gitti!

Anderson Talisca, Türkiye'ye gelir gelmez gizlice oraya gitti!

Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo’yu anlattı ve anlaşma detaylarını paylaştı!

Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo’yu anlattı ve anlaşma detaylarını paylaştı!

Galatasaray maçı sonrası Adana'dan sürpriz karar!

Galatasaray maçı sonrası Adana'dan sürpriz karar!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.