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Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard İstanbul'da!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, uzun süredir gündeminde yer alan Leandro Trossard transferinde sona geldi. Siyah-beyazlı kulüp, Belçikalı futbolcuyla resmi görüşmelere başlandığını duyururken anlaşmanın tamamlanmasının ardından tecrübeli oyuncu İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard İstanbul'da!
Burak Kavuncu
Leandro Trossard

Leandro Trossard

BEL Belçika
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
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Beşiktaş, uzun süredir gündeminde yer alan Leandro Trossard transferinde sona geldi.

ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL'A GELDİ!

Siyah-beyazlı kulüp, Belçikalı futbolcunun transferi için resmi görüşmelere başlandığını kamuoyuna duyururken, anlaşmanın tamamlanmasının ardından tecrübeli oyuncu özel uçakla İstanbul'a geldi. Trossard'ın sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

RESMEN AÇIKLANMIŞTI

Beşiktaş ın yeni transferi Leandro Trossard İstanbul da! 1

Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Leandro Trossard'ın transferi için oyuncunun kendisi ve kulübüyle görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel Futbolcu Leandro Trossard'ın kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübü The Arsenal Football Club Public Limited Company ile görüşmelere başlanmıştır.”

İLK AÇIKLAMALAR GELDİ!

Beşiktaş ın yeni transferi Leandro Trossard İstanbul da! 2

Serdal Adalı, "Hayırlı olsun. Camiamızı, çocuklarımızı bir parça mutlu edebilmişizdir. İnşallah beklentilerimize karşılık verir." açıklamasında bulunurken, Leandro Trossard ise "Beşiktaş taraftarıyla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Daha güzel sezonları Beşiktaş formasıyla yaşamak istiyorum." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş Leandro Trossard
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