Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard İstanbul'da!

Beşiktaş, uzun süredir gündeminde yer alan Leandro Trossard transferinde sona geldi.

ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL'A GELDİ!

Transfer görüşmesine başladığımız Leandro Trossard İstanbul'da!



🔴 Canlı yayın 👇https://t.co/KovuzZ4vAj — Beşiktaş JK (@Besiktas) July 14, 2026

Siyah-beyazlı kulüp, Belçikalı futbolcunun transferi için resmi görüşmelere başlandığını kamuoyuna duyururken, anlaşmanın tamamlanmasının ardından tecrübeli oyuncu özel uçakla İstanbul'a geldi. Trossard'ın sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

RESMEN AÇIKLANMIŞTI

Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Leandro Trossard'ın transferi için oyuncunun kendisi ve kulübüyle görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel Futbolcu Leandro Trossard'ın kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübü The Arsenal Football Club Public Limited Company ile görüşmelere başlanmıştır.”

İLK AÇIKLAMALAR GELDİ!

Serdal Adalı, "Hayırlı olsun. Camiamızı, çocuklarımızı bir parça mutlu edebilmişizdir. İnşallah beklentilerimize karşılık verir." açıklamasında bulunurken, Leandro Trossard ise "Beşiktaş taraftarıyla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Daha güzel sezonları Beşiktaş formasıyla yaşamak istiyorum." dedi.