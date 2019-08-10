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Beşiktaş'ın yeni transferi Pedro Rebocho 11 Ağustos'ta İstanbul'a geliyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 10.08.2019 22:22 | Son Güncelleme

Beşiktaş, aradığı sol beki Fransa'da bulmuş ve Pedro Rebocho ile anlaşma sağlamıştı. Pedro Rebocho'nun İstanbul'a geleceği tarih belli oldu.

Beşiktaş'ın yeni transferi Pedro Rebocho 11 Ağustos'ta İstanbul'a geliyor

Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş, Guingamp forması giyen Portekizli sol bek Pedro Rebocho ile anlaşmıştı. Rebocho'nun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.

beIN SPORTS'un haberine göre; siyah-beyazlıların yeni transferi Pedro Rebocho yarın (11 Ağustos Pazar) saat 22.20 ‘de İstanbul Havaalanı’nda olacak.

Ligue 1'de e fazla isabetli ortaya yapan savunma oyuncusu olan Rebocho, 43 maçta 12 assit yapmıştı.

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