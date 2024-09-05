Beşiktaş'ın yeni yıldızı Joao Mario'dan ilk açıklamalar! ''her şey benim için çok netti"

Beşiktaş'ın Benfica'dan satın alma opsiyonu ile kiraladığı Joao Mario, ilk açıklamalarını kulübün YouTube kanalına verdi.

''HER ŞEY BENİM İÇİN ÇOK NETTİ''

Siyah-beyazlıların her yerde tanındığını belirten Mario, "Harika taraftarlarımız var. Arkadaşlarım Rafa Silva ve Gedson Fernandes de burada. Ayrıca önceki kulübüm Benfica'nın simgesi de kartaldı. Böylece her şey benim için çok netti" ifadelerini kullandı.

''KUPALAR KAZANABİLECEK BİR TAKIMIZ''

Beşiktaş'a geldiği için çok mutlu olduğunu aktaran Portekizli orta saha, "Buraya gelmek istedim çünkü bir değişiklik arıyordum. Beşiktaş, en başından beri çok netti. Kupalar kazanabilecek bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Başlamak için heyecanlıyım" dedi.

“RAFA SILVA ÇOK İYİ ARKADAŞIM”

Beşiktaş'a imza atmasında Rafa Silva'nın etkisinin olduğunu da vurgulayan Mario, "Rafa Silva ile birçok maça çıktım ve gerçekten o benim iyi bir arkadaşım. O oynuyor diye tüm maçlarını izliyordum. Dolayısıyla bu sezon Beşiktaş'ı izlemeye başladım. İlk andan itibaren de bu takıma katılmak istediğime ikna oldum” şeklinde açıklamalarda bulundu.

''VAN BRONCKHORST İÇİN HEYECANLIYIM''

Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'la ilgili görüşlerini ise Mario, "Onu futbolculuk yıllarından tanıyorum. Gerçekten harika bir futbolcuydu. Sezona harika başladı ve burada muazzam işler yapıyor. Bu yüzden onun benimle ilgili fikirlerini duyacağım için heyecanlıyım” sözleriyle dile getirdi.