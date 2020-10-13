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Beşiktaş'ın yıldız forveti Aboubakar resmen açıkladı! ''Sakatlığım nüksederse...''

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.10.2020 16:22 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar, Nevzat Demir Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenledi.

Beşiktaş'ın yıldız forveti Aboubakar resmen açıkladı! ''Sakatlığım nüksederse...''

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

HİKAYENİN DEVAMI OLACAK

Beşiktaş'a transfer sürecini anlatan Aboubakar, "En başta kulübe, yöneticilere, teknik heyete, takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kısa bir hikayemiz olmuştu bundan önce. Devamını yazmaya geri geldim" dedi.

BEŞİKTAŞ İLE ÖZEL SÖZLEŞME

Beşiktaş ile olan "özel sözleşmesinden" bahseden Aboubakar, "(Sakatlıkta fesih maddesi) Sözleşmemde böyle bir madde var. Buna rağmen teşekkür ediyorum. Sıcak karşılamadan ötürü, bu şartlar altında olsa bile. Hakkımda söylenenlerden haberdarım. Bir sakatlık yaşadım. Uzun süre oynamadım. Çok iyiyim. Oynamaya hazırım. Hiçbir sorun yok" şeklinde konuştu.

GEÇEN SENE HOCA OYNATMADI

Porto'daki süreci hakkında da konuşan Aboubakar, "Geçen sene oynamama nedenim teknik direktör tercihiydi. Ben yüzde 100'ümü verdim ama olmadı. Nürnberg maçında şans buldum, 2 gol attım. Sonra yine şans vermedi. Hocanın fikridir, saygı duymak lazım" dedi.

BU SÖYLEMLERE KATILMIYORUM

Beşiktaş'taki ortam hakkında da konuşan Aboubakar, "Buradaki orta saha oyuncularıyla, takımla adaptasyonum konusunda ise arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. Biz burada bütün oyuncular olarak kulübün faydası için çalışıyoruz. Birbirimizle değil, kupalar kazanmak için mücadele ediyoruz. Hiçbir zaman birinci santrfor, ikinci santrfor söylemine katılmıyorum" şeklinde konuştu.

PORTO İLE SÖZLEŞMEM VARDI AMA...

Beşiktaş'tan ayrılış sürecini de anlatan Aboubakar, "Geçmişte Beşiktaş'tan ayrılmam, menajerimle kulüp arasındaki bir konuydu. Ayrılık yaşandı. Yeniden beraberiz. 1+1 sözleşmem var. Sözleşmemde madde var. Porto'da da sözleşmem vardı ama oynamayı tercih ettim. Yeniden maç temposu kazanmak için Beşiktaş'tayım ve mutluyum" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ BEŞİKTAŞ İLE KIYAS YANLIŞ

Önceki Beşiktaş ile şimdiki Beşiktaş'ı kıyaslamanın doğru olmadığının altını çizen Aboubakar, "Ben 9 numaradayım. Burada daha rahatım. Benden istenirse, takım için daha iyi olacaksa kanat forvet olarak da oynarım. (Önceki Beşiktaş ile bu Beşiktaş arasındaki fark) İki dönem hakkında kıyas yapmak doğru olmaz. Yeni kurulan bir takımız. Ben de yeni geldim. Çok iyi oyuncularımız var ama zamana da ihtiyacımız var. Hocamızın bizden istediklerini anlayıp bunları sahaya koymamız lazım. İyi şeyler olacak" dedi.

TARAFTARI KALBİMDEN ÇIKARAMAZLAR

Siyah-beyazlı taraftarlar hakkında konuşan Kamerunlu golcü "Burada insanlar bana çok iyi davrandılar. Çok iyi bir insan topluluğuyla karşılaştım. Beşiktaş taraftar grubunu kalbimden kimse çıkaramaz. Taraftara üçlü çektirdiğim anı sonsuza dek hatırlayacağım." dedi.

O KLİBİ ÇEKERKEN DUYGULANDIM

Transferi için çekilen kliple ilgili konuşan Aboubakar "Klibi çekerken sahaya adım attığım anda duygulandım. Başarılarımız, kazandığımız kupalar geldi aklıma. Üçlü çektirdiğim, taraftar ile bütünleştiğim anlar aklıma geldi. Çok duygulandım." açıklamasını yaptı.

PORTO'YA DÖNDÜĞÜNE PİŞMAN MI?

"Beşiktaş'tan ayrılıp Porto'ya gittiğine pişman oldun mu?" sorusunu yanıtlana Aboubakar "Porto'ya gittiğimde oynuyordum. Ta ki sakatlık dönemime kadar devamlı oynadım. Sakatlıktan sonra işler kötü gitmeye başladı. Sonrasında burada karşınızda oturuyorum. Oynamam gerekiyordu. Bana güvenen bir kulübe ihtiyacım vardı. Burada güven tazeleyeceğim." ifadelerini kullandı.

30 GOL ATMAK ÖNEMLİ DEĞİL

Gol sayısı hakkındaki sorulara yanıt veren Aboubakar "Benim için gol atmak önemli değil. Takım olarak büyümemiz, gelişmemiz lazım. 30 gol atarsın ama takım olarak bir şey kazanamazsın, anlamsız olur. Takıma nasıl daha çok yardım edebileceksem öyle oynayacağım." dedi.

GELECEĞİM BU SENEYE BAĞLI

"Futbolu Beşiktaş'ta bırakma düşüncesi var mı?" sorusunu da yanıtlayan Aboubakar "Şu an içinde bulunduğum durumda bunu söylemem kolay olmayacaktır. 1+1 kontratım var. Her şey bu seneye bağlı. Bu sene çok önemli. Nasıl geçecek, ona bakmak lazım." diye konuştu.

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