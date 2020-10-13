Beşiktaş'ın yıldız forveti Aboubakar resmen açıkladı! ''Sakatlığım nüksederse...''

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Beşiktaş'a transfer sürecini anlatan Aboubakar, "En başta kulübe, yöneticilere, teknik heyete, takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kısa bir hikayemiz olmuştu bundan önce. Devamını yazmaya geri geldim" dedi.
Beşiktaş ile olan "özel sözleşmesinden" bahseden Aboubakar, "(Sakatlıkta fesih maddesi) Sözleşmemde böyle bir madde var. Buna rağmen teşekkür ediyorum. Sıcak karşılamadan ötürü, bu şartlar altında olsa bile. Hakkımda söylenenlerden haberdarım. Bir sakatlık yaşadım. Uzun süre oynamadım. Çok iyiyim. Oynamaya hazırım. Hiçbir sorun yok" şeklinde konuştu.
Porto'daki süreci hakkında da konuşan Aboubakar, "Geçen sene oynamama nedenim teknik direktör tercihiydi. Ben yüzde 100'ümü verdim ama olmadı. Nürnberg maçında şans buldum, 2 gol attım. Sonra yine şans vermedi. Hocanın fikridir, saygı duymak lazım" dedi.
Beşiktaş'taki ortam hakkında da konuşan Aboubakar, "Buradaki orta saha oyuncularıyla, takımla adaptasyonum konusunda ise arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. Biz burada bütün oyuncular olarak kulübün faydası için çalışıyoruz. Birbirimizle değil, kupalar kazanmak için mücadele ediyoruz. Hiçbir zaman birinci santrfor, ikinci santrfor söylemine katılmıyorum" şeklinde konuştu.
Beşiktaş'tan ayrılış sürecini de anlatan Aboubakar, "Geçmişte Beşiktaş'tan ayrılmam, menajerimle kulüp arasındaki bir konuydu. Ayrılık yaşandı. Yeniden beraberiz. 1+1 sözleşmem var. Sözleşmemde madde var. Porto'da da sözleşmem vardı ama oynamayı tercih ettim. Yeniden maç temposu kazanmak için Beşiktaş'tayım ve mutluyum" ifadelerini kullandı.
Önceki Beşiktaş ile şimdiki Beşiktaş'ı kıyaslamanın doğru olmadığının altını çizen Aboubakar, "Ben 9 numaradayım. Burada daha rahatım. Benden istenirse, takım için daha iyi olacaksa kanat forvet olarak da oynarım. (Önceki Beşiktaş ile bu Beşiktaş arasındaki fark) İki dönem hakkında kıyas yapmak doğru olmaz. Yeni kurulan bir takımız. Ben de yeni geldim. Çok iyi oyuncularımız var ama zamana da ihtiyacımız var. Hocamızın bizden istediklerini anlayıp bunları sahaya koymamız lazım. İyi şeyler olacak" dedi.
Siyah-beyazlı taraftarlar hakkında konuşan Kamerunlu golcü "Burada insanlar bana çok iyi davrandılar. Çok iyi bir insan topluluğuyla karşılaştım. Beşiktaş taraftar grubunu kalbimden kimse çıkaramaz. Taraftara üçlü çektirdiğim anı sonsuza dek hatırlayacağım." dedi.
Transferi için çekilen kliple ilgili konuşan Aboubakar "Klibi çekerken sahaya adım attığım anda duygulandım. Başarılarımız, kazandığımız kupalar geldi aklıma. Üçlü çektirdiğim, taraftar ile bütünleştiğim anlar aklıma geldi. Çok duygulandım." açıklamasını yaptı.
"Beşiktaş'tan ayrılıp Porto'ya gittiğine pişman oldun mu?" sorusunu yanıtlana Aboubakar "Porto'ya gittiğimde oynuyordum. Ta ki sakatlık dönemime kadar devamlı oynadım. Sakatlıktan sonra işler kötü gitmeye başladı. Sonrasında burada karşınızda oturuyorum. Oynamam gerekiyordu. Bana güvenen bir kulübe ihtiyacım vardı. Burada güven tazeleyeceğim." ifadelerini kullandı.
Gol sayısı hakkındaki sorulara yanıt veren Aboubakar "Benim için gol atmak önemli değil. Takım olarak büyümemiz, gelişmemiz lazım. 30 gol atarsın ama takım olarak bir şey kazanamazsın, anlamsız olur. Takıma nasıl daha çok yardım edebileceksem öyle oynayacağım." dedi.
"Futbolu Beşiktaş'ta bırakma düşüncesi var mı?" sorusunu da yanıtlayan Aboubakar "Şu an içinde bulunduğum durumda bunu söylemem kolay olmayacaktır. 1+1 kontratım var. Her şey bu seneye bağlı. Bu sene çok önemli. Nasıl geçecek, ona bakmak lazım." diye konuştu.
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