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Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Ghezzal, attığı gol öncesi konuşulanları anlattı

23.12.2021 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal, Göztepe maçı sonrasında konuştu. Ceza sahası dışından attığı müthiş golle Beşiktaş'a 3 puanı kazandıran yıldız oyuncu, "Gol atmak çok güzel. Oğuzhanla Necip, bana çok az şut çekiyorsun diyorladı. Daha çok şut çekmem gerektiğini söylediler. Ben de şutumu çektim ve golümü attım" dedi.

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Ghezzal, attığı gol öncesi konuşulanları anlattı
Rachid Ghezzal

Rachid Ghezzal

CEZ Cezayir
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son dakika: Attığı müthiş golle Beşiktaş'a 3 puan kazandırıp derin bir nefes aldıran Ghezzal maç sonu röportajında konuştu. Kaydettiği golün öncesinde takım arkadaşlarıyla konuşmasını itiraf eden Ghezzal, "Bana çok az şut çekiyorsun diyorladı. Daha çok şut çekmem gerektiğini söylediler. Ben de şutumu çektim ve golümü attım" dedi.

"ŞUTUMU ÇEKTİM VE GOLÜMÜ ATTIM"

Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysal'ın kendisini uyardığını söyleyen Cezayirli futbolcu, "Gol atmak çok güzel. Oğuzhanla Necip, bana çok az şut çekiyorsun diyorladı. Daha çok şut çekmem gerektiğini söylediler. Ben de şutumu çektim ve golümü attım" dedi.

"RAKİPLERİMİZE ÇOK ŞANS VERDİK"

Daha iyi olacaklarını dile getiren Ghezzal, "3 günde maç oynamak kolay değil ama bizim iyi futbolcularımız var. Rakiplerimize çok şans verdik, basit hatalar yaptık ama ruhumuz önemli. Geri dönüşler yaptık. Maçı kontrol ettikçe daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Rachid Ghezzal
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