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Beşiktaş'ın yıldızı için flaş transfer iddiası!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.12.2019 20:56 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Mohamed Elneny'nin Milan'a teklif edildiği iddia edildi.

Beşiktaş'ın yıldızı için flaş transfer iddiası!

Beşiktaş'ın sezon başında Arsenal'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mohamed Elneny için İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi. Siyah beyazlı takımda sergilediği performansla alkış toplayan Elneny'nin Arsenal tarafından Milan'a önerildiği iddia edildi.

Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Mohamed Elneny'nin Milan'a da teklif edildiği öne sürüldü. İtalyan basınından Transfermarketweb'de yer alan habere göre; Arsenal'in Milan ile transfer görüşmesi yaptığı ve Mohamed Elneny'yi teklif ettiği iddia edildi. Fakat Milan'ın Elneny transferine şimdiye kadar çok sıcak bakmadığı kaydedildi.

Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar kiraladığı Mohamed Elneny, Süper Lig'de 10, Avrupa Ligi'nde 6 ve Türkiye Kupası'nda 1 maçta forma giydi. Mısırlı futbolcu toplamda 17 resmi maça çıktı ve 1 asist yaptı.

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Mohamed Elneny Beşiktaş milan Transfer

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Milanın başka işi kalmadı bu numu alacak.Bize ne faydası olduda Milan'a olsun
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