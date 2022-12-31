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Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza'dan Al Nassr'a transer olan Ronaldo için gönderme! "Borçlarınızı ödeyin"

31.12.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın başarılı isimlerinden Josef de Souza, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun imzası sonrası sosyal medya hesabından bir göndermeli bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza'dan Al Nassr'a transer olan Ronaldo için gönderme! "Borçlarınızı ödeyin"
Josef De Souza

Josef De Souza

BRE Brezilya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi merakla beklenirken, Portekizli yıldız sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'ın yolunu tutmuş, bu imza spor dünyasına bomba gibi düşmüştü.

SÖZLEŞME 2.5 YILLIK

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Transfer, kulübün resmi sosyal medya hesabından duyurulurken, 37 yaşındaki yıldız Haziran 2025'e kadar geçerli 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

75 MİLYON DOLAR

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CBS Sports'ta yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'dan yılda 75 milyon dolar kazanacağı belirtildi.

JOSEF DE SOUZA'DAN RONALDO GÖNDERMESİ

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Öte yandan, bir dönem Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ahli forması giyen Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Josef de Souza'dan flaş bir paylaşım geldi. Brezilyalı oyuncu, Ronaldo'yu transfer eden Al-Nassr kulübüne bir sosyal medya hesabından göndermede bulundu.

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"BORÇLARINIZI ÖDEMENİZİ TAVSİYE EDİYORUM"

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Souza, "Sn. Spor Bakanı, sizi bu büyük transferden dolayı tebrik etmek ve ardından diğer takımlar için büyük sözleşmeler imzalamadan önce Arap kulüplerinin FIFA'ya olan borçlarını ödemenizi tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

FIFA'YA BAŞVURMUŞTU

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Bilindiği üzere, ödemelerini alamadığı için Al Ahli ile olan sözleşmesini feshederek Beşiktaş'a transfer olan başarılı orta saha oyuncusu için eski kulübü FIFA'ya başvurmuş ve haksız fesih nedeniyle 16 milyon 366 bin Euro tazminat talep etmişti. Suudi ekibi ayrıca Beşiktaş'ın da bu transfer için kendilerine 3 milyon 300 bin Euro ödemesi talebinde bulundu.

FIFA, JOSEF DE SOUZA'YI HAKLI BULDU

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FIFA, gerekli başvuruları inceleyerek kararını vermişti. Josef de Souza'nın fesih konusunda haklı olduğunu belirten FIFA Uyuşmazlık Kurulu, Beşiktaş'ın da herhangi bir usulsüzlük yapmadığına hükmetti. Ayrıca alınan karar doğrultusunda Al Ahli, Josef de Souza'ya 4 milyon 700 bin Euro ödemesine hükmedildi. Suudi ekibi konuyu Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıyacak.


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