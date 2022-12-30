SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu! İmzayı attı... İşte Portekizli yıldız oyuncunun sözleşme süresi

Manchester United ile yollarını ayıran Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun yeni adresinin neresi olacağı merak konusu olmuştu. Portekiz milli takımında da yaşadığı olaylarla gündemden düşmeyen yıldız oyuncunun ismi birçok kulüple anılırken, Arap ekibi Al Nassr bu kulüplerin başında geliyordu.
Ronaldo için henüz resmi bir açıklama gelmezken, Arabistan basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Arabistan basınında yer alan habere göre, Ronaldo'nun Al Nasrr ile sözleşme imzaladığı belirtildi. Portekizli yıldızın, Al Nasrr'a 2 yıllık imza attığı ve yeni takımına Ocak ayında katılacağı ifade edildi.
Ronaldo'nun maaşına ve mali detaylara yer verilmezken, geçtiğimiz haftalarda İspanya'nın önde gelen haber kaynaklarındanMarca, Portekizli oyuncunun Al Nassr'dan yıllık 200 milyon euro alacağını öne sürmüştü.
Dünya Kupası öncesi Manchester United'ın takımdan gönderdiği Cristiano Ronaldo, Katar'daki unutulmaz turnuvada kulüpsüz tek futbolcu olmuştu. Portekiz Milli Takımı ile çeyrek finalde Fas'a elenen dünyaca ünlü yıldız karşılaşmanın bitiş düdüğüyle gözyaşlarını tutamamıştı.
"Manchester United bana ihanet etti. Eric ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı duymam! Çok fazla üzerime geldiler, beni sürekli ayrılmam için zorladılar. Kötü gidişatın sorumlusu benmişim gibi gösterildim. Sadece teknik direktör değil kulübün çevresindeki bazı kişilerce bu yapıldı. İhanete uğramış gibi hissettim."
"Sir Alex Ferguson görevini bıraktığından beri Manchester United'ın gösterdiği gelişim sıfır. Manchester United yöneticileri yeni doğan kızımın hastalığına %100 inanmadı. Bu utanç verici çünkü benim sözüme güvenmediler. Sezon öncesi hazırlık kampına da bu yüzden katılmamıştım, ailemin yanında olmam gerekiyordu"
"Bildiğiniz gibi Manchester United marketing yapan bir kulüp. Onlar paralarını pazarlamadan, spordan alıyorlar ama bence Glazerlar durumu umursamıyor"
"Dürüst olmak gerekirse, Manchester United'a imza atıp geri döndüğüm gün, her şeyin geliştiğini düşünmüştüm. Ayrılalı 13 yıl olmuştu. Geldiğimde, her şeyin farklı olacağını hayal ettim. Bilirsiniz teknoloji, altyapı, mutfak, duşlar vs. Şaşırdım. Kötü anlamda şaşırdım. Her şey aynı kalmıştı."
"Manchester United'daki istikrarsızlık beni çok şaşırttı. Ole Gunnar Solskjaer hakkındaki düşünceleri 1 saatte değişti. O yaz Sancho'yu, Varane'ı ve beni almışlardı. Manchester United olması gerektiği gibi diye düşünmüştüm. Ancak, Sir Alex Ferguson kulüpte çok büyük bir boşluk bıraktı. Sadece Ferguson değil David Gill gibi iyi bir adamın ayrılığı da etkilemiş. Bu yüzden Manchester United'ın bir noktada aynı kulüp olmadığını biliyordum. Ancak, bu kadar büyük bir boşluk olabilirdi. Beni en çok şaşırtan şey buydu."