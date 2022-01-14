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Beşiktaş'ın yıldızı Pjanic, Gaziantep galibiyeti sonrası zirveye tutunduracak reçeteyi verdi!

14.01.2022 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup ettiği maçın ardından siyah-beyazlıların yıldızı Miralem Pjanic açıklamalarda bulundu. Galibiyeti değerlendiren Bosna-Hersekli futbolcu, "Bir seri yapmak çok önemli olacak sıralamada yukarı çıkmak adına. Takımımız son dönemde güzel görüntü veriyor" dedi.

Beşiktaş'ın yıldızı Pjanic, Gaziantep galibiyeti sonrası zirveye tutunduracak reçeteyi verdi!
Miralem Pjanic

Miralem Pjanic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş, Süper Lig'de 2 hafta sonra galibiyetle tanıştı. Siyah-beyazlıların Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada etklili bir performans sergileyen Miralem Pjanic karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Bosna-Hersekli yıldız, seri yapmalarının önemli olduğunu vurguladı.

"İYİ BİR TAKIMA KARŞI KAZANDIK"

Performansına ilişkin konuşan Pjanic, "Kendimi iyi hissediyorum uzun süredir. Gol yemeden uzun süre sonra bitirdiğimiz bir maç oldu. Savaşçı ruhumuzu geri kazandık. Gelecek için iyi bir sinyal. Kısa sürede zor maçlar oynayacağız. 3 puan aldık iyi bir takıma karşı. Boşluk vermeyen iyi bir takıma karşı kazandık" dedi.

"SERİ YAPMAK ÇOK ÖNEMLİ OLACAK"

Seri yapmalarının önemli olduğunu vurgulayan Pjanic, "Bir seri yapmak çok önemli olacak sıralamada yukarı çıkmak adına. Takımımız son dönemde güzel görüntü veriyor. Önümüzdeki iki maçı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Miralem Pjanic
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