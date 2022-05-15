SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş, İzmir'de 9 kişi kaldı! 2019'dan bu yana ilk kez! Rosier ve Josef...

Beşiktaş, İzmir'de 9 kişi kaldı! 2019'dan bu yana ilk kez! Rosier ve Josef...

15.05.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, İzmir'de Göztepe ile oynadığı maçta Rosier ve Josef de Souza'nın kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kaldı.

Beşiktaş, İzmir'de 9 kişi kaldı! 2019'dan bu yana ilk kez! Rosier ve Josef...
Josef De Souza

Josef De Souza

BRE Brezilya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe deplasmanına konuk olan Beşiktaş, 36. dakikada 9 kişi kaldı.

Karşılaşmanın bu dakikasında Berkan Emir'e faul yapan Josef de Souza, hakem Ümit Öztürk'ün pozisyonu VAR'da incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Beşiktaş'ta, 19. dakikada Valentin Rosier de ikinci sarı kartla oyun dışında kalmıştı.

2019'DAN BU YANA İLK KEZ

ca9949120292784ad33b7cefdec2729f

Beşiktaş, 14 Eylül 2019'da Gaziantep FK ile oynadığı maçtan bu yana ilk kez bir maçta 2 kırmızı kart gördü. Siyah-beyazlılarda o maçta Domagoj Vida ile Muhammed Elneny kırmızı kart görmüştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kendi kalesine şut çekti ve topu ağlara gönderdi!Kendi kalesine şut çekti ve topu ağlara gönderdi!
Süper Lig yayın ihalesini kim kazandı? Maçlar hangi kanalda? İşte cevabı...Süper Lig yayın ihalesini kim kazandı? Maçlar hangi kanalda? İşte cevabı...
Abdullah Avcı'dan gelen soruya tepki! Basın toplantısı buz kesti...Abdullah Avcı'dan gelen soruya tepki! Basın toplantısı buz kesti...
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Valentin Rosier Josef de Souza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya 'vururuz' demişti! Finlandiya'dan flaş NATO kararı

Rusya 'vururuz' demişti! Finlandiya'dan flaş NATO kararı

Mars'taki "gizemli kapı" dünyayı salladı! İşte arkasındaki gerçek

Mars'taki "gizemli kapı" dünyayı salladı! İşte arkasındaki gerçek

Fenerbahçe ile bu akşam son maçına çıkıyor! Gözyaşları sel olacak...

Fenerbahçe ile bu akşam son maçına çıkıyor! Gözyaşları sel olacak...

Rıza Kayaalp serbest bırakıldı! ''İhmalim yok''

Rıza Kayaalp serbest bırakıldı! ''İhmalim yok''

Zorbay Küçük'e UEFA'dan kötü haber geldi...

Zorbay Küçük'e UEFA'dan kötü haber geldi...

Fenerbahçe'den saldırı açıklaması! ''Trabzonspor formalı kişiler tarafından...''

Fenerbahçe'den saldırı açıklaması! ''Trabzonspor formalı kişiler tarafından...''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

''Arkadaşım zihin gücümle kanseri yendi''

''Arkadaşım zihin gücümle kanseri yendi''

Anaokuldan gelen hediyeyi görünce inanmadı! “Bu ne?”

Anaokuldan gelen hediyeyi görünce inanmadı! “Bu ne?”

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Bakan Nebati'den bomba Güldür Güldür kararı

Bakan Nebati'den bomba Güldür Güldür kararı

Gazını kavanozlarda saklayarak yılda 250 bin sterlin kazanıyor

Gazını kavanozlarda saklayarak yılda 250 bin sterlin kazanıyor

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.