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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Dana Evans'ı transfer etti

02.08.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Dana Evans'ı transfer etti

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Dana Evans'ı kadrosuna dahil etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezonu WNBA takımlarından Chicago Sky'da geçiren 24 yaşındaki oyun kurucu ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "2022-2023 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Kadın Basketbol Takımımız, başarılı oyun kurucu Dana Evans’ı kadrosuna kattı. 2022 yılında WNBA'de 27 maçta Chicago Sky forması giyen Dana Evans, 5 sayı, 0,9 ribaund ve 1,4 asist ortalamalarını yakaladı." denildi.

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