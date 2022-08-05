Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, İnci Güçlü'yü transfer etti

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, 23 yaşındaki pivot İnci Güçlü'yü kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Çankaya Üniversitesi'nde forma giyen 2 metre boyundaki İnci Güçlü ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kariyerine Galatasaray’da başlayan İnci Güçlü, 2020-2021 sezonunda kısa süreliğine Barcelona’ya transfer oldu. İspanyol ekibi formasıyla 4 maçta oynayan İnci, aralık ayında İzmit Belediyesi’ne transfer oldu. 2021-2022 sezonuna BOTAŞ Spor formasıyla başlayan İnci, daha sonra Çankaya Üniversitesi'nin kadrosunda yer aldı.



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