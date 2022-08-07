Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Meltem Topaloğlu ile sözleşme imzaladı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, forvet oyuncusu Meltem Topaloğlu'nu kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, siyah-beyazlı takım, 23 yaşında ve 1,78 metre boyundaki oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Geçen sezon Bellona Kayseri Basketbol kadrosunda yer alan Meltem, 2016-2021 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Basketbol Takımı'nda görev aldı.



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