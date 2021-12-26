Beşiktaş kafilesi, Konya'da

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'la yapacağı maç için Konya'ya geldi.

Siyah-beyazlı kafileyi, havalimanına gelen taraftarlar karşılarken, kafile konaklayacağı otele geçip maç saatini beklemeye başladı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.



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