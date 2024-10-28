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Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, Galatasaray derbisi sonrası çılgına döndü! "Futbolun önüne geçildi"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.10.2024 23:40
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Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarda karşılaşmanın hakemine büyük tepki gösterdi.

Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, Galatasaray derbisi sonrası çılgına döndü! "Futbolun önüne geçildi"

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş dev derbide deplasmanda Galatasaray'a 2-1'lik skorla kaybetti. Bu karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu dikkat çeken ifadeler kullandı.

"FUTBOLUN ÖNÜNE GEÇİLDİ"

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"Hakem tüm takdir haklarını Galatasaray lehine kullandı. Bize faul yapılıyor. Galatasaray faulu alıyor. Ben gerçekten anlamıyorum. Sarı kartlı oyuncular var. Biz atağa çıkıyoruz, faul oluyor. İkinci sarı yok. Ben daha barajı kurdururken oyunu başlatıyor. Kaptan olarak itiraz ediyorum. Kart görüyorum. Futbolun önüne geçildi."

"BÖYLE YÖNETİLİRSE..."

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"Biz bugün çok güzel oynadık. Top genelde bizdeydi. İyi oynadık, pozisyonlara girdik. Buraya deplasmana geliyoruz. Böyle yönetilirse maçlar nasıl kazanacağız? Böyle olmaz, adil maç yönetilmesi lazım. Gördüğünüz çalın, bu kadar basit. Taraftarlar 'ha hu' yapınca topu rakibe verirseniz zorlanırız. Bu kadar kolay değil. Biz burada milyonların umudunu sahada 11 kişi temsil ediyoruz. Siz yanlış kararlar verince işler bizim için zorlaşıyor. Biz baskıda oluyoruz."

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Ersin Destanoğlu
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