Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz'ı Ümraniyespor'a kiraladı

Beşiktaş, genç oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ı Ümraniyespor'a kiraladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Kartal Kayra Yılmaz’ın 2020-21 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Ümraniyespor kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Kartal Kayra Yılmaz'a Ümraniyespor'da başarılar dileriz" denildi.
Kartal Kayra Yılmaz, bu sezon siyah-beyazlı formayla Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçında 8 ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdman Yurdu mücadelesinde ise 27 dakika forma giymişti.
KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: DHA
Okuyucu Yorumları 1 yorum