SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz'ı Ümraniyespor'a kiraladı

Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz'ı Ümraniyespor'a kiraladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 21.01.2021 15:20 | Son Güncelleme

Beşiktaş, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ı TFF 1. Lig takımlarından Bereket Sigorta Ümraniyespor'a kiraladı.

Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz'ı Ümraniyespor'a kiraladı

Beşiktaş, genç oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ı Ümraniyespor'a kiraladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Kartal Kayra Yılmaz’ın 2020-21 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Ümraniyespor kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Kartal Kayra Yılmaz'a Ümraniyespor'da başarılar dileriz" denildi.

Kartal Kayra Yılmaz, bu sezon siyah-beyazlı formayla Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçında 8 ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdman Yurdu mücadelesinde ise 27 dakika forma giymişti.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum
Beşiktaş liderliği devam ettirmenin peşindeBeşiktaş liderliği devam ettirmenin peşinde
Efsane ismin hayatına dair tüm merak edilenlerEfsane ismin hayatına dair tüm merak edilenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli buzlanma, kar, çığ...
Uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli buzlanma, kar, çığ...
Nur Vergin'in cenazesi ortada kalmış! Flaş iddia
Nur Vergin'in cenazesi ortada kalmış! Flaş iddia
Galatasaray Halil Dervişoğlu'nun peşinde
Galatasaray Halil Dervişoğlu'nun peşinde
Göztepe, Fousseni Diabate’yi kiraladı
Göztepe, Fousseni Diabate’yi kiraladı
Eden Hazard için F.Bahçe açıklaması!
Eden Hazard için F.Bahçe açıklaması!
Fatih Terim'den flaş Luyindama kararı!
Fatih Terim'den flaş Luyindama kararı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı
Yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Mesut Özil'in gelmesi Rasim Ozan Kütahyalı'yı çıldırttı
Mesut Özil'in gelmesi Rasim Ozan Kütahyalı'yı çıldırttı
F.Bahçe'den bir bomba daha! Dünya yıldızı...
F.Bahçe'den bir bomba daha! Dünya yıldızı...
Dev kulüpten olay yaratan Mesut Özil paylaşımı
Dev kulüpten olay yaratan Mesut Özil paylaşımı
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Geçen sene o takıma Hasici verdik çocuğu doğru düzgün oynatmadılar bile
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz'ı Ümraniyespor'a kiraladı
Beşiktaş genç oyuncusunu kiraladı
Beşiktaş’ta 1 futbolcunun Covid-19 testi pozitif olarak açıklandı
Beşiktaş'ta koronavirüs şoku!
Beşiktaş liderliği devam ettirmenin peşinde
Beşiktaş liderliği devam ettirmenin peşinde
Beşiktaş, Bilal Ceylan'ı bitiriyor
Beşiktaş, Bilal Ceylan'ı bitiriyor
Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Josef sözünde durdu, buz tutmuş havuza atladı
İlginç kutlama! Buz tutmuş havuza atladı...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.