Beşiktaş-Kasımpaşa maçında gergin anlar! Bir anda yere yığıldı...

Beşiktaş Süper Lig'de 34. haftanın kapanış mücadelesinde zorlu maçta Kasımpaşa'yı konuk etti. Valerien Ismael'in öğrencileri taraftarı önünde Kasımpaşa'yı mağlup ederek önemli bir galibiyete imza atmak istiyordu. Karşılaşmanın ilk yarısında gergin anlar yaşandı...

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Kasımpaşa'nın golcüsü Muleka, bir pozisyonda penaltı bekledi. Aldığı müdahale sonrası yerden kalkamayan Muleka'ya ilk tepki Ersin Destanoğlu'ndan geldi. Beşiktaş'ın kalecisine tepki gösteren Muleka'nın eli Ersin'e gelince genç isim kendini yere bıraktı. Hakemin iki oyuncuya sarı kart göstermesinin ardından Beşiktaşlı futbolcular çılgına döndü.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)



