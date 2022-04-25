SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş-Kasımpaşa maçında gergin anlar! Bir anda yere yığıldı...

Beşiktaş-Kasımpaşa maçında gergin anlar! Bir anda yere yığıldı...

25.04.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'yı hedefleyen Beşiktaş, Kasımpaşa'yı ağırladı. Zorlu mücadelenin ilk yarısında ortam oldukça gergindi. Bir pozisyonda Kasımpaşa'nın golcü oyuncusu uzun süre yerde yatınca, Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin tepki gösterdi. Muleka'nın eli yüzüne gelince kendini yere bırakan Ersin, hakemin gösterdiği sarı karttan sonra çılgına döndü.

Beşiktaş-Kasımpaşa maçında gergin anlar! Bir anda yere yığıldı...
Ersin Destanoğlu

Ersin Destanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş Süper Lig'de 34. haftanın kapanış mücadelesinde zorlu maçta Kasımpaşa'yı konuk etti. Valerien Ismael'in öğrencileri taraftarı önünde Kasımpaşa'yı mağlup ederek önemli bir galibiyete imza atmak istiyordu. Karşılaşmanın ilk yarısında gergin anlar yaşandı...

BİR ANDA YERE YIĞILDI

1212

erer

Kasımpaşa'nın golcüsü Muleka, bir pozisyonda penaltı bekledi. Aldığı müdahale sonrası yerden kalkamayan Muleka'ya ilk tepki Ersin Destanoğlu'ndan geldi. Beşiktaş'ın kalecisine tepki gösteren Muleka'nın eli Ersin'e gelince genç isim kendini yere bıraktı. Hakemin iki oyuncuya sarı kart göstermesinin ardından Beşiktaşlı futbolcular çılgına döndü.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kasımpaşa'nın yıldızı bu kez de Beşiktaş'ı yıktı geçti...Kasımpaşa'nın yıldızı bu kez de Beşiktaş'ı yıktı geçti...
Maç sonunda olay! Murat Sancak: "Statta olsam kırmıştım!"Maç sonunda olay! Murat Sancak: "Statta olsam kırmıştım!"
Göztepe küme düştü, tarihi anlar yaşandı! Böylesini görmediniz...Göztepe küme düştü, tarihi anlar yaşandı! Böylesini görmediniz...
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Kasımpaşa Ersin Destanoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da evlerin arasına tek motorlu uçak düştü!

Bursa'da evlerin arasına tek motorlu uçak düştü!

Kabine toplantısı sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a çok sert tepki

Kabine toplantısı sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a çok sert tepki

Resmen dalga geçtiler! Kerem Aktürkoğlu'na komik rakam...

Resmen dalga geçtiler! Kerem Aktürkoğlu'na komik rakam...

1.5 Milyar Lira! Galatasaray zengin oluyor...

1.5 Milyar Lira! Galatasaray zengin oluyor...

Ve beklenen oldu! Göztepe satılıyor! Abramovich...

Ve beklenen oldu! Göztepe satılıyor! Abramovich...

Trabzon'da 4 dakikalık rekor! Yok artık...

Trabzon'da 4 dakikalık rekor! Yok artık...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti

Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Veliden şaşırtan savunma

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Veliden şaşırtan savunma

Mide bulandıran olay! Çocukların gözü önünde kediye tecavüz etti

Mide bulandıran olay! Çocukların gözü önünde kediye tecavüz etti

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.