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Beşiktaş, Kauno Zalgiris maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Kauno Zalgiris ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, Kauno Zalgiris maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla Kauno Zalgiris maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma ve tam sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.

LİTVANYA'YA UÇACAK!

Beşiktaş, Kauno Zalgiris maçının hazırlıklarına başladı 1

Beşiktaş, yarın saat 11.00’de ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
Siyah-beyazlılar, Kauno Zalgiris ile deplasmanda oynayacağı maç için saat 15.15’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla Litvanya’ya gidecek.

Beşiktaş, Kauno Zalgiris maçının hazırlıklarına başladı 2

Teknik Direktör Vincenzo Italiano ile bir futbolcu, TSİ 19.30’da müsabakanın oynanacağı stadyumda basın toplantısı düzenleyecek.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş Kauno Zalgris-Beşiktaş maçı
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