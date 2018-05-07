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Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Beşiktaş - Kayserispor maçı canlı izle)

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 07.05.2018 08:35 | Son Güncelleme

Beşiktaş - Kayserispor maçı heyecanla bekleniyor. Süper Lig 32. haftasında sahasında Kayserispor'u ağırlayacak Beşiktaş, geçen hafta Galatasaray'a yenilerek şampiyonluk yolunda büyük yara almıştı. Kupadan da olaylı bir şekilde elenen Beşiktaş, Kayserispor maçını kazanarak iddiasını sürdürmek istiyor. Beşiktaş - Kayserispor maçı muhtemel onbirleri, takımların son durumları ile maçı canlı yayın linki haberimizde. Peki Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Beşiktaş - Kayserispor maçı canlı izle)

Beşiktaş - Kayserispor maçı, Süper Lig 32. haftasında sonucu merakla beklenen maçlardan biri. Süper Lig'de bu hafta şampiyonluk yarışındaki 3 takımdan Başakşehir berabere kalırken, Fenerbahçe ile Galatasaray kazanarak yollarına devam ettiler. Geçen hafta Galatasaray'a yenilen Beşiktaş, önemli bir kayıp yaşamıştı. Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçını kazanarak şampiyonluk iddialarını sürdürmek istiyorlar. Beşiktaş - Kayserispor maçı muhtemel ilk onbirleri, takımların son durumları, maçın canlı yayın bağlantısı haberimizde. Peki Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig 32. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u Vodafone Park'ta konuk ediyor. Maç öncesinde Beşiktaş, 62 puanla 4. sırada yer alırken Kayserispor 44 puanla 8. sırada yer alıyor. Saat 20.00'da başlayacak maçın hakemi Barış Şimşek. Yardımcılıklarını İsmail Şencan ile Mehmet Metin'in yapacağı maçın 4. hakemi ise Serkan Tokat. Beşiktaş - Kayserispor maçı BeIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Maçı BeIN Connect üzerinden satın alarak izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ İLE KAYSERİSPOR'UN 44. RANDEVULARI

Beşiktaş ile Kayserispor, bu akşam lig tarihinde 44. kez karşı karşıya gelecekler. 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 43. maçtan Beşiktaş 24, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 8 müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 7 maçı kaybetmeyen, 5'ini kazanıp, 2'sinde berabere kalan Beşiktaş'ın toplam 66 golüne, sarı-kırmızılılar 42 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında oynanan maç 1-1 berabere bitti.

İstanbul'da oynanan Beşiktaş - Kayserispor maçlarında siyah-beyazlıların büyük üstünlüğü göze çarpıyor. Oynanan 21 lig maçından Beşiktaş, 16 kez galip gelirken Kayserispor, sadece iki maç kazanabildi.

İki takım arasındaki en farklı skorlar şu skorlarla elde edildi: Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti. Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.

Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maçta atılan 6 gol, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.

BEŞİKTAŞ'IN YENİLMEZLİK ARMASI

Beşiktaş, evinde oynadığı 42 süper lig maçında yenilmedi. Evindeki son yenilgisini 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, sonraki 42 lig karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalardada 35 galibiyet ve 7 beraberlikle 112 puan topladı.

Bu maçların 35'ini Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 28 galibiyet alırken, 7 kez berabere kaldı.

TAKIMLARIN SON DURUMLARI - CEZALI, SAKAT OYUNCULAR

Galatasaray ile ligde geçen hafta oynanan derbide kırmızı kart gören Dusko Tosic, yarınki karşılaşmada forma giyebilecek. Tosic, talimatlara göre cezasını Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile hafta içinde oynanması gereken ancak Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması nedeniyle 3-0 hükmen mağlup ilan edildiği karşılaşmada tamamladı.

Siyah-beyazlı ekipte Galatasaray derbisinde sakatlanan Alvaro Negredo ve Pepe, Kayserispor karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta ayrıca Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak sezonu kapatan Caner Erkin de takımını yalnız bırakacak.

Kayserispor'da ise Cristian Sapunaru cezalı. Muammer Yıldırım'ın ise uzun süreli sakatlığı devam ediyor. Kayserispor'da sarı kart ceza sınırında bulunan isimler ise şöyle: Silviu Lung, Deniz Türüç, Stephane Badji, Tiago Lopes, Şamil Çinaz.

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLERİ

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Vida, Tosic, Adriao, Medel, Tolgay, Quaresma, Talisca, Babel, Love

Kayserispor: Lung, Lopes, Levent, Kucher, Atila, Badji, Şamil, Deniz, Boldrin, William, Umut

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