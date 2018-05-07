Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Beşiktaş - Kayserispor maçı canlı izle)

Beşiktaş - Kayserispor maçı, Süper Lig 32. haftasında sonucu merakla beklenen maçlardan biri. Süper Lig'de bu hafta şampiyonluk yarışındaki 3 takımdan Başakşehir berabere kalırken, Fenerbahçe ile Galatasaray kazanarak yollarına devam ettiler. Geçen hafta Galatasaray'a yenilen Beşiktaş, önemli bir kayıp yaşamıştı. Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçını kazanarak şampiyonluk iddialarını sürdürmek istiyorlar. Beşiktaş - Kayserispor maçı muhtemel ilk onbirleri, takımların son durumları, maçın canlı yayın bağlantısı haberimizde. Peki Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar... BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Süper Lig 32. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u Vodafone Park'ta konuk ediyor. Maç öncesinde Beşiktaş, 62 puanla 4. sırada yer alırken Kayserispor 44 puanla 8. sırada yer alıyor. Saat 20.00'da başlayacak maçın hakemi Barış Şimşek. Yardımcılıklarını İsmail Şencan ile Mehmet Metin'in yapacağı maçın 4. hakemi ise Serkan Tokat. Beşiktaş - Kayserispor maçı BeIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Maçı BeIN Connect üzerinden satın alarak izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ İLE KAYSERİSPOR'UN 44. RANDEVULARI Beşiktaş ile Kayserispor, bu akşam lig tarihinde 44. kez karşı karşıya gelecekler. 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 43. maçtan Beşiktaş 24, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 8 müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 7 maçı kaybetmeyen, 5'ini kazanıp, 2'sinde berabere kalan Beşiktaş'ın toplam 66 golüne, sarı-kırmızılılar 42 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında oynanan maç 1-1 berabere bitti. İstanbul'da oynanan Beşiktaş - Kayserispor maçlarında siyah-beyazlıların büyük üstünlüğü göze çarpıyor. Oynanan 21 lig maçından Beşiktaş, 16 kez galip gelirken Kayserispor, sadece iki maç kazanabildi. İki takım arasındaki en farklı skorlar şu skorlarla elde edildi: Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti. Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı. Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maçta atılan 6 gol, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.