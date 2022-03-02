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Beşiktaş-Kayserispor maçının ardından

02.03.2022 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: "Kupayı alacaksın Kayseri şehrine götüreceksin. Önemli olan bu"

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş'ı 2-1 yenerek yarı finale yükselen Yukatel Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman, kupayı kazanmanın önemli olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, "Kupayı alacaksın Kayseri şehrine götüreceksin. Önemli olan bu. Önce ligde iki maçtan 6 puan çıkartmak istiyoruz. Kupaya daha sonra bakacağız." dedi.

Takımını tur atladığı için tebrik eden Karaman, şunları kaydetti:

"Tur atladığımız için takımımızı tebrik ediyorum. Kaleci Cenk'e de ayrı parantez açmak lazım. Uzun süre oynamamasına rağmen bu maçta başarılı performansı övgüyü hak etti. 1-0'dan sonra baskı yedik. Oyunun kontrolünü rakibimize verdik. Nihayetinde ilk yarı 1-1 bitti. İkinci yarı galibiyetten sonra hücuma çıkışlarda son paslarda ve defans arkasına atılan toplarda dikkatli olsaydık üçüncü golü bulup baskı yemezdik belki. Majid oyundan çıkmak zorunda kaldı, Cardoso'yu oyundan almak zorunda kaldık. 18 günde Kayseri büyük takımlarla oynadı, bu kolay değil. Zihinsel, fiziksel anlamda inanılmaz yıpratıcı oldu. Bir oyun anlayışımız var, her oynayan bunu yapmaya çalıştı. Oyunu daha iyi oynayabilirdik. Beşiktaş dışarıdan çok şut attı. Rakibimiz defansın arkasına top atıp pozisyon bulmadılar. Çeşitli bölümlerde eksiklerimizi ve daha iyi olmamız gereken yerleri biliyordum. Böyle yoğun bir trafikten çıktı bu takım. Pazartesi gününe kadar toparlanmamız lazım. Alanya ve Konyaspor ile oynayacağız. Yüksek şiddetli maçlar oynuyoruz, bunları kaldırmak kolay değil. Almanların bir sözü var, sonu iyi biten her şey iyidir."

- "Bu futbolcular yarı finalde tam kapasite önünde oynamayı hak etti"

Maç öncesinde oyuncularıyla yaptığı konuşmayı anlatan Karaman, "Beşiktaş ile oynadığımız lig maçında 2-1 öndeyken 4-2 kaybetmiştik. Oyuncularıma bunu hatırlattım. 'Trabzon'la tekrar oynamak istiyor musunuz' diye konuştuk. O maçtaki hava oyuncuları demoralize etti. Burada kulübeler sahaya yakın, takıma hükmedebiliyorsunuz. Trabzon'da o şansınız yok. Kayseri şehrinin belediye başkanı, tüm iş adamları Kayseri'deki stadı doldurması gerekiyor. Bu futbolcular yarı finalde tam kapasite önünde oynamayı hak etti. Trabzon'da nasıl 40 bin kişi önünde oynadıysak bu takım iç sahada aynı şekilde oynamalı." ifadelerini kullandı.

Futbolun salgın sonrası başka bir noktaya gittiğini söyleyen Karaman, "Bu alınan sonuçlar hepimizin başarısı. Henüz daha fazla seviye atlayamadık. Kovid'den sonra futbol öyle bir noktaya geldi ki önceden ilk 11'inizde giren çıkan belli oluyordu. Her hafta 3-4 oyuncu değişik oynayabiliyorsun. Değişik oyuncular oynuyor. Futbol başka yerlere gitmeye başladı. Birçok eksik oluyor. Bütün takımlar aynı şeyi yaşıyor. Teknik adamlar başka bir yere gitmeye başladı." diye konuştu.

Bek oyuncularının oyuna dahil olmasıyla ilgili de açıklama yapan Karaman, "Sağdan çok gidiyoruz, soldan fazla aksiyon yoktu. Carole'ün iki asist yapması çok değerli. İki tarafı da aynı kullanabilmeliyiz. Oyuncu zekası çok önemli. Beşiktaş'ın sağ beki nereden gol attı. Taktikler, oyun anlayışları değişmeye başladı. Oyuncuların da buna uyum göstermesi lazım." ifadelerini kullandı.

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