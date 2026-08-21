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Beşiktaş kazandı, Nihat Kahveci coştu! 3-0'ı böyle değerlendirdi

Beşiktaş’ın Kauno Zalgiris karşısındaki 3-0’lık galibiyeti, Nihat Kahveci’den tam not aldı. Siyah-beyazlıların ortaya koyduğu futbola övgü yağdıran Kahveci, özellikle kaleci Nübel’in adının bile duyulmamasını takımın baskısına bağladı.

Beşiktaş kazandı, Nihat Kahveci coştu! 3-0'ı böyle değerlendirdi
Cevdet Berker İşleyen

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, sahasında Litvanya ekibi Kauno Zalgiris’i konuk etti. Maçı siyah-beyazlılar 3-0 kazandı. Maçın ardından eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci maça dair değerlendirmelerde bulundu.

"NÜBEL'İ GÖRMEDİK!"

Beşiktaş kazandı, Nihat Kahveci coştu! 3-0 ı böyle değerlendirdi 1

Karşılaşmada Beşiktaş'ın Alman kalecisi Alexander Nübel'e çok iş düşmediğini dile getiren Nihat Kahveci, "Şimdi herhangi bir takım için kaleci nerede dediğimiz an o maçın özeti çıkar. Dakika 91’de Beşiktaş taraftarı “Nübel, Nübel” diye bağırdı. Bugün Nübel’i görmedik. Nübel neredesin diyorum? Ne kadar güzel bir cümle bir takımın performansını anlatır. Şu an Beşiktaş’ı konuşuyoruz ve kaleci nerede diyoruz? Bunun sebebi ne? Top rakipteyken boğan, basan, topları için mücadele eden, girmiş olduğu pozisyonları sonlandıran, üzerine de üç gol atan takım arkadaşları sayesinde olmuş bir durumdur.

"MAÇ BİTMESİN İSTEDİM"

Beşiktaş kazandı, Nihat Kahveci coştu! 3-0 ı böyle değerlendirdi 2

Maç bitmesin diye tribünlerde isteyen taraftarlar vardır. Ben de izlerken maç bitmesin şeklinde izledim. Bugünkü Beşiktaş’ı izleyip keyif almayan bir futbolsever yoktur." dedi.

"BUNUN BİR KEYFİNİ ÇIKARALIM YA"

Beşiktaş kazandı, Nihat Kahveci coştu! 3-0 ı böyle değerlendirdi 3

Son yıllardaki kötü performanslardan sonra bugün alınan galibiyetin keyfinin çıkarılmasını söyleyen Kahveci, "Son 4 yıldır koptu, eleştirdik, kızardık, onu yaptık, bunu yaptık. Kanatları nerede dedik. Bari bir kanatlı kartal izliyoruz. Bunun bir keyfini çıkaralım ya. Bunun keyfini de Beşiktaşlı taraftarların çıkardığına eminim. Şu ana kadar gerçekten her şey yolunda. Çok keyifli Beşiktaşlı taraftarlar." ifadelerine yer verdi.

"VINCENZO HOCAYA HELAL OLSUN"

Beşiktaş kazandı, Nihat Kahveci coştu! 3-0 ı böyle değerlendirdi 4

Teknik direktör Vincenzo Italiano'ya övgüler yağdıran Kahveci, "Vincenzo hocaya da helal olsun. Gelirken ne yapabileceğini konuşan, tahmin edeceğimiz Vincenzo ligde onu gösteriyor Beşiktaşlı taraftarlara. Beşiktaş, rakibinin zayıf olduğunu hissettiriyor. Midtjylland’ da yeri geldiğinde bunu hissettirdi. Tamam eksik kaldılar ama hissettirdi. Doğru oynadı hep. Onu göz ardı etmeyelim." sözlerini sarf etti.

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UEFA Avrupa Ligi Nihat Kahveci son dakika beşiktaş
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