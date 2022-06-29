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Beşiktaş, Kerem Kalafat'ı Çaykur Rizespor'a kiraladı

29.06.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Kerem Kalafat'ı Çaykur Rizespor'a kiraladı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, altyapıdan yetişen sağ bek Kerem Kalafat'ın Spor Toto 1. Lig takımlarından Çaykur Rizespor'a kiralandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Kerem Kalafat, 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Çaykur Rizespor'a geçici transfer olmuştur. Kerem Kalafat'a yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

21 yaşındaki Kerem, daha önce Giresunspor ve Uşakspor'da kiralık olarak forma giydi.

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